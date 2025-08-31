Cuándo es la vuelta al cole 2025 en Melilla: qué día empiezan los niños las clases y todos los festivos

El verano se acaba para prácticamente todo el mundo y en el caso de los niños, el comienzo de septiembre está marcado como no, por la vuelta al cole. Por ello es importante conocer bien las fechas del nuevo calendario para el curso que arranca en unos días y si bien ya hemos visto el de Galicia, Madrid o Cataluña, en esta ocasión nos centramos en Melilla que ya ha dado a conocer, cuándo comienza y cuándo acaba el curso escolar 2025/2026.

También se han dado a conocer todas las fechas de los días festivos en Melilla, así como los días de vacaciones en periodos como la Navidad o también, Semana Santa. Además, el gobierno de Melilla también ha dado a conocer las celebraciones musulmanas para el nuevo curso, y que cada año se integran en la vida escolar de la ciudad. En total los niños de Melilla tendrán un curso con 175 días lectivos, desde el 9 de septiembre de 2025 hasta el 19 de junio de 2026. Pero debemos estar atentos, ya que la vuelta no va a ser igual para todos. Los cursos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato empiezan el mismo día, pero otras enseñanzas como FP, música, idiomas o arte se incorporan después, de forma escalonada. A esto se suman los días de libre disposición que cada centro podrá fijar según sus necesidades de modo que conviene saberlo todo bien al detalle así que te lo dejamos a continuación.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2025/2026

Los primeros en estrenar el curso en Melilla serán como de costumbre, los más pequeños. El martes 9 de septiembre se producirá la vuelta a las clases de todos los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial y Transición a la Vida Adulta. Pero toma nota porque también en ese día regresan los estudiantes de ESO y Bachillerato en régimen ordinario, lo que facilita que muchas familias que tienen hijos de distintas edades no tengan que dividirse entre varios calendarios.

Y en cuanto al final de las clases, el curso para estas etapas se extenderá hasta el 19 de junio de 2026. Cabe añadir además que como es costumbre en Melilla, durante los meses de septiembre el horario será reducido, de 9:00 a 13:00 horas, una medida pensada tanto para el clima de la ciudad como para que los niños de menor edad se adapten mejor tras las vacaciones de verano. Luego habrá que esperar de nuevo al mes de junio, cuando de nuevo comienzan a notarse mucho las altas temperaturas, para que se repita esta reducción de jornada.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

Tal y como ya hemos señalado, en Melilla, los institutos comparten fecha de inicio con los colegios: el 9 de septiembre de 2025. Los adolescentes tendrán que volver a la rutina el mismo día que sus hermanos pequeños y acabarán también el 19 de junio de 2026.

El resto de enseñanzas en cambio, arrancan poco a poco. Los alumnos de FP presencial, enseñanzas artísticas y ESPAD comienzan el 15 de septiembre, mientras que el 24 de septiembre será el turno de los estudiantes de adultos, idiomas, FP semipresencial o virtual y música.

Y aunque no se suele comentar, el Gobierno de Melilla también añade q las fechas para los docentes, que empiezan su trabajo el 1 de septiembre con el fin preparar horarios, programaciones y todo lo necesario para recibir a los alumnos unos días más tarde.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Melilla

Además de los días lectivos, el calendario de Melilla incluye también vacaciones, festivos y jornadas de libre disposición que completan la planificación del curso. Los vemos todos al detalle a continuación:

Vacaciones escolares

Navidad: del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Blanca: del 20 al 27 de marzo de 2026.

del 20 al 27 de marzo de 2026. Semana Santa: del 28 de marzo al 5 de abril de 2026.

Festivos nacionales y locales

8 de septiembre de 2025: Día de Ntra. Sra. Virgen de la Victoria.

17 de septiembre de 2025: Día de Melilla.

2 de octubre de 2025: Yom Kipur.

1 de noviembre de 2025: Todos los Santos.

6 de diciembre de 2025: Día de la Constitución.

8 de diciembre de 2025: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre de 2025: Navidad.

1 de enero de 2026: Año Nuevo.

6 de enero de 2026: Reyes Magos.

20 de marzo de 2026: Final del Ramadán.

1 de mayo de 2026: Día del Trabajo.

26 de mayo de 2026: Pascua Musulmana (Eid al-Adha).

A estos festivos se añaden seis días de libre disposición que cada centro decide en su Consejo Escolar.

Puentes en el curso 2025/2026

No nos olvidamos de los puentes ya que se van a producir cuatro. Son estos: