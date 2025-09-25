Un ‘Tiktoker’ prueba las patatas fritas de McDonalds, Burger King, KFC y Taco Bell: su veredicto no deja dudas

Un creador de contenido español decidió poner a prueba a cuatro gigantes de la industria y dar su opinión definitiva sobre quién sirve las mejores patatas fritas.

Su análisis, compartido en redes sociales, no tardó en encender el debate entre sus seguidores y otros amantes de este clásico.

Comparativa de patatas fritas en cadenas de comida rápida

El encargado de esta comparativa fue Julián Lladó quien publicó el experimento en su cuenta oficial de TikTok @julianllado.

El chico comparó las patatas de Burger King, McDonald’s, KFC y Taco Bell, poniendo a prueba sabor, textura, precio y autenticidad. ¿Quieres saber cuál es su opinión sobre cada una?

Patatas fritas de Burger King: grosor y sabor intenso

El recorrido comenzó con Burger King. Con un precio de 1,35 euros, las patatas se percibieron como más gruesas de lo habitual, lo que les daba una textura característica.

Según Lladó, eran «tiernas» y con bastante «patata» en su interior, aunque con un punto negativo: el exceso de aceite. Aun así, destacó que mantenían una identidad propia dentro de la competencia.

Patatas de KFC: las más caras y con personalidad

Por 1,49 euros, KFC presentó la opción más costosa. Estas patatas sorprendieron al creador de contenidos por conservar la piel y por la variedad de tamaños y formas, lo que revelaba un origen más cercano a la patata entera.

El añadido de especias fue un punto clave: les otorgaba un sabor distintivo y único, aunque al mismo tiempo planteaba la duda de si resultaban demasiado frente a las versiones más naturales.

Patatas fritas de McDonald’s: las clásicas que nunca fallan

Con un coste de 1,45 euros, las patatas de McDonald’s defendieron su reputación histórica. Lladó subrayó su sabor reconocible y concreto, al que calificó como «muy rico» y fácil de disfrutar.

No obstante, en comparación con las condimentadas, se quedaron algo «sosas». Aun así, valoró su materia prima y las situó como claras favoritas dentro de las opciones tradicionales.

Patatas fritas de Taco Bell: exceso de especias

Finalmente, Taco Bell ofreció la alternativa más barata, a tan sólo 1 euro. Su aspecto llamativo, cargado de condimentos y con un color intenso, sorprendió a primera vista.

Sin embargo, para el creador de contenido, la gran saturación de especias terminó por ocultar el sabor auténtico de la patata. Aunque las calificó como «buenas», señaló que la esencia del tubérculo se perdía entre los condimentos.

Veredicto final: mejores patatas fritas de comida rápida según Julián Lladó

Tras la cata, Julián Lladó dividió las patatas fritas en dos grupos: las patatas «naturales» (Burger King y McDonald’s) y las «condimentadas» (KFC y Taco Bell). En el primer grupo, McDonald’s se llevó la victoria gracias a su estilo clásico y a su formato más fino.

En el segundo, KFC se alzó como campeona por mantener el sabor genuino de la patata incluso con especias añadidas.

Con un veredicto que no dejó dudas, el creador de contenidos cerró su análisis invitando a sus seguidores a unirse a la discusión. Y a ti, ¿cuáles te gustan más?