De estudiar medio año a ganar 2.300 euros al mes: es uno de los trabajos mejor pagados hoy en día

Cambiar de profesión nunca es una decisión sencilla. Sin embargo, para Marta, de 38 años, dar ese paso supuso una mejora notable en su calidad de vida. Después de trabajar durante años en un sector sin demasiada estabilidad, decidió apostar por formarse profesora de autoescuela. «Buscaba algo estable, con horarios razonables y salida laboral real», explica. En apenas seis meses completó la formación necesaria, aprobó el proceso y hoy trabaja 35 horas semanales con un salario que ronda los 2.300 euros mensuales. Su caso no es una excepción, sino un reflejo de una realidad poco conocida en España.

Según datos de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), en España faltan actualmente más de 3.000 profesores de autoescuela. Este déficit afecta tanto a la formación de nuevos conductores como a los cursos de reeducación vial, recuperación de puntos y a los nuevos programas de conducción segura y eficiente impulsados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Un sector con miles de vacantes sin cubrir

Uno de los aspectos que más sorprenden a quienes se interesan por esta profesión es que no se exige una carrera universitaria. Para ser profesor de autoescuela en España basta con cumplir una serie de requisitos básicos: tener la ESO o una titulación equivalente, contar con el permiso de conducir B con al menos dos años de antigüedad y superar las pruebas psicotécnicas exigidas al grupo 2 de conductores.

Eso sí, la formación no termina con la obtención del título. Es un trabajo que exige actualización constante, ya que la normativa de tráfico cambia con frecuencia, se introducen nuevas señales y aparecen programas formativos específicos, especialmente en cursos de sensibilización vial.

Dos caminos oficiales para llegar a la profesión

Actualmente existen dos vías regladas para ejercer como profesor de autoescuela en España. La más conocida es la tradicional, gestionada por la DGT. Este organismo convoca periódicamente el curso para obtener el Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial, cuyas bases se publican en el BOE.

El proceso comienza con una inscripción que incluye una tasa administrativa de unos 50 euros. Después hay una prueba previa, con parte teórica y práctica, que actúa como filtro. Quienes la superan acceden al curso de aptitud, dividido en una fase online impartida por la DGT y otra presencial en centros autorizados. Ambas son eliminatorias. Al finalizar, se abona una tasa adicional, cercana a los 100 euros, para la expedición del certificado.

«Para la obtención del certificado, los candidatos han de apuntarse a una convocatoria de cursos de certificación de aptitud y superar las pruebas de aptitud y fases del mismo, tanto teóricas como prácticas. Este proceso consta de las siguientes fases:

Una primera fase a distancia, compuesta por dos evaluaciones, la cual se celebra en todas las capitales de provincia, Menorca, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura e Ibiza. Es necesario superar la primera evaluación para poder pasar a la segunda. Si en la segunda evaluación no superaras la prueba, existe una prueba de recuperación exclusiva de esta evaluación.

Una vez aprobadas las dos evaluaciones, hay una segunda fase de formación presencial la cual se celebra únicamente en las localidades de Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Superadas todas las fases, recibirás el certificado de actitud de profesor de formación vial», explica la DGT.

La segunda vía la Formación Profesional de Grado Superior en Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible. Se trata de una titulación oficial del Ministerio de Educación, regulada por el Real Decreto 174/2021, con una duración de 2.000 horas.

El plan de formación incluye los siguientes módulos: primeros auxilios, tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera, organización de la formación de las personas conductoras, técnicas de conducción, tecnología básica del automóvil, didáctica de la enseñanza práctica de la conducción, educación vial, seguridad vial, didáctica de la formación para la seguridad vial, movilidad segura y sostenible, proyecto intermodular de formación para la movilidad segura y sostenible, formación y orientación laboral, empresa e iniciativa emprendedora, formación en centros de trabajo, inglés profesional, digitalización aplicada a los sectores productivos, sostenibilidad aplicada al sistema productivo e itinerario personal para la empleabilidad.

Condiciones laborales

Uno de los grandes atractivos de esta profesión es la conciliación. Aunque depende de la autoescuela, lo habitual es trabajar entre 35 y 40 horas semanales, con horarios relativamente estables y previsibles. Además, la demanda constante reduce la temporalidad y facilita contratos estables.

En términos salariales, ser profesor de autoescuela se ha convertido en una de las profesiones mejor pagadas para quienes no tienen estudios universitarios. El sueldo medio oscila entre los 1.800 y los 2.500 euros mensuales, dependiendo de la experiencia, la comunidad autónoma y las horas impartidas.

En algunos casos, con clases prácticas adicionales, cursos especializados o responsabilidades de coordinación, las cifras pueden ser aún mayores. Para quienes buscan reinventarse profesionalmente, el sector de la formación vial se presenta como una oportunidad real, accesible y con futuro.