El snack de 1 euro que arrasa en Mercadona: crujiente, adictivo y con un picante que engancha

A veces, lo más sencillo se convierte en lo más irresistible. En los pasillos de aperitivos de Mercadona, entre su amplia variedad de frutos secos y patatas, hay un producto nuevo que ya está arrasando. Un snack que se ha hecho viral y que todos quieren probar. Se trata de los Rolls sabor queso y chili de Hacendado, fritos, retorcidos y crujientes, con ese toque picante justo que no empalaga, pero que hace imposible comerse solo uno.

Quienes los han probado lo saben: empiezas con la idea de probar un par por curiosidady, sin darte cuenta, el paquete de 100 gramos desaparece en cuestión de minutos. Cuestan apenas 1 euro, no contienen gluten y se han convertido en una auténtica sensación en redes, especialmente entre quienes buscan un aperitivo económico pero con un sabor intenso, de esos que dejan huella. El secreto parece estar en su equilibrio: una mezcla de maíz, queso y chili que combina precisamente eso; la cremosidad del queso con el picante del chili. No llegan a ser tan fuertes como unas guindillas, pero tienen esa intensidad que engancha. Perfectos para acompañar una serie, un aperitivo improvisado con amigos o para cuando te apetezca picar algo.

El snack de 1 euro que arrasa en Mercadona

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Los Rolls sabor queso y chili Hacendado se han convertido en uno de esos productos que pasan de ser un simple lanzamiento a fenómeno viral. Lo curioso es que, pese a su aspecto llamativo y su sabor potente, no todos los clientes los descubren a la primera. Quien los prueba, repite, y muchos aseguran que recuerdan al clásico sabor Tex-Mex, aunque con un toque más suave y un formato más divertido.

Su textura crujiente y ese punto picante los diferencian de otros aperitivos de maíz. No son palitos ni nachos, sino pequeños cilindros retorcidos que se rompen al morder con un sonido crujiente que sorprende mucho. Además, al no tener gluten, se convierten en una opción apta para quienes buscan snacks sin esa proteína, algo que cada vez valora más público.

Qué llevan los Rolls de queso y chili de Hacendado

Si nos fijamos en su etiqueta, vemos que están elaborados a base de maíz y aceite de girasol, con un preparado que mezcla queso, chili y una pizca de suero de leche en polvo. A esto se suman cebolla deshidratada, extracto de pimentón, colorantes naturales y un toque de azúcar que suaviza el sabor final.

El envase indica que pueden contener trazas de soja o derivados, pero lo más destacado es que no contienen gluten. En cuanto a su valor nutricional, por cada 100 gramos aportan 523 kcal, con un 29 % de grasas (de las cuales 3,4 g son saturadas), 55 g de hidratos de carbono y 5,5 g de proteínas. En resumen, no son precisamente una opción light, pero sí un capricho que, dentro de lo ocasional, merece la pena.

Un sabor potente pero equilibrado

El nombre Rolls no es casual: cada pieza tiene forma de tubo retorcido, con una capa fina de condimento que se adhiere al dedo al comer. Esa combinación de queso fundido, pimiento y chili recuerda a los snacks mexicanos, pero sin llegar a ser excesivamente picante. Se siente el calor justo, ese que te invita a seguir comiendo sin parar.

Por eso gustan tanto a quienes disfrutan del picante sin querer sufrir. Es un picor amable, que acompaña más que domina. Además, el contraste entre el sabor lácteo del queso y el toque especiado genera una mezcla sorprendentemente equilibrada. Incluso quienes no suelen tomar aperitivos picantes suelen reconocer que estos Rolls tienen algo distinto.

Dónde encontrarlos y por qué triunfan tanto

Los Rolls sabor queso y chili están disponibles en cualquier supermercado Mercadona, en el pasillo de aperitivos, junto al resto de productos Hacendado. El paquete de 100 gramos cuesta 1 euro, un precio que sin duda contribuye a su popularidad. En un momento en que muchos buscan pequeños placeres asequibles, estos snacks han encontrado su momento perfecto.

Además, el envase naranja, con ilustraciones de queso fundido y rodajas de jalapeño, llama la atención desde lejos. Muchos compradores los descubren por curiosidad y luego los recomiendan a familiares y amigos. No hay más secreto: buen sabor, textura crujiente y un precio que invita a repetir.

En definitiva, los Rolls de queso y chili de Hacendado son la prueba de que no hace falta gastar mucho para disfrutar de algo sabroso. Son perfectos para compartir (aunque pocos lo hacen), y su mezcla de sabores los ha convertido en un pequeño vicio dentro de los productos Hacendado. Si aún no los has probado, basta con acercarse a cualquier Mercadona y buscarlos en su característico envase naranja. Cuestan sólo un euro, y probablemente, después de abrir el primer paquete, entiendas por qué tantos clientes aseguran que se han vuelto adictivos.