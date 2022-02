Cuando organizamos una velada en nuestro hogar, todos queremos ser los mejores anfitriones, ¿no es cierto? Es por eso por lo que siempre buscamos los mejores detalles para sorprender a nuestros invitados. La mejor cubertería, los platos más elegantes, la comida de mejor calidad…, ¡incluso las servilletas bien colocadas! Es por eso por lo que el producto que traemos hoy de Cristina Oria seguro que te encanta para esas cenas en las que tienes que ejercer de anfitrión.

¿Quieres saber cuál es este producto que tanto nos ha gustado y que te recomendamos encarecidamente? Pues no te lo pierdas a continuación, ¡te encantará!

La tabla de mármol de Cristina Oria

Se trata de una tabla de mármol con forma de cerdo ideal para preparar un tabla de quesos y embutidos. Es una forma muy original de servir los entrantes, ¿no crees? Y es que seguro que todos tus invitados se quedan anonadados con este producto de cocina de alta calidad y diseño.

Está hecha con mármol y madera, por lo que será muy resistente y te durará toda la vida, mientras la cuides, claro está. Sus medidas son de 37 cm de largo x 19,5 cm de ancho, una medida bastante buena para crear una tabla de quesos y embutidos de ensueño.

En esta tabla, por si aún no te has animado a crear ninguna, puedes poner varios tipos de quesos, como un queso con trufas, y acompañarlo con algún embutido como jamón, chorizo ibérico e incluso fuet, ¡lo que más os guste en casa! También se añaden algunos trozos de picos de forma habitual. Igualmente, si en casa no coméis productos de origen animal, podéis hacer una tabla de embutido vegano y queso vegano, ¡el resultado será igual de delicioso!

Este producto, además de ser una opción estupenda para tener en nuestra cocina, también podría ser un buen regalo para aquellos amantes de los productos gourmet y es que, sin duda, este es uno de esos productos de lujo que luego agradecemos tener en la cocina. Así que si conoces a alguien amante del diseño, este puede ser un estupendo regalo para esa persona. ¡Le encantará!

El precio de esta tabla de cerdo de mármol y madera, a pesar de ser un producto de diseño, es bastante económico ya que tan sólo costará 29,99 euros, ¡una auténtica ganga! Te costará encontrar estos precios en otras tiendas de diseño.

Además, si quieres tener el pack completo para crear tu mesa de quesos, en Cristina Oria también podrás comprar algunas variedades de queso interesantes para esta tabla. Puedes comprar el queso grana padano, un queso de oveja añejo reserva e incluso el fuet bastonet ‘extra’ y los surtidos de panes para colocar de forma estratégica en la mesa.

Así que no te lo pienses más y hazte con esta tabla tan perfecta para ser el mejor anfitrión de la noche. Todos quedarán impresionados, y no sólo con la tabla, sino con el mimo y el cuidado que habrás puesto en prepararles la cena, algo que siempre se agradece, ¿no es cierto?