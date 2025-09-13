El precio de la luz será cero durante seis horas este domingo

El precio de la luz caerá este domingo, 14 de septiembre, y durante seis horas del día, será cero. El precio del mercado mayorista eléctrico, el denominado pool, bajará este domingo hasta los 48,87 euros el megavatio hora (MWh). Este descenso supone una reducción del 19,67% con respecto al coste de electricidad de este sábado.

Así, durante seis horas del día, la luz será de coste cero o incluso negativo, en un intervalo que irá desde las 11.00 horas hasta las 17.00 horas, cuando volverá a registrarse un valor de 1,1 euros/MWh.

El mínimo del domingo será de -0,01 euros/MWh, una cifra que se dará entre las 14.00 y las 15.00 horas, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Sin embargo, hay que recordar que estos precios negativos del mercado mayorista en realidad no se trasladan al recibo de los clientes de la tarifa regulada exactamente, puesto que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico, por peajes, cargos y ajustes del sistema.

El precio máximo del día se registrará entre las 21.00 y 22.00 horas de este domingo, cuando el coste alcanzará la cifra de 126,13 euros el megavatio por hora.

Cómo se calcula el precio de la luz

Igualmente, el pool no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del pool se irá reduciendo poco a poco, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representaron el 25% en 2024, el 40% en este 2025 y llegarán al 55% a partir de 2026.