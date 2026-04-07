El Ibex 35 amanece en verde, pendiente del ultimátum de Trump y el petróleo en los 111 dólares

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,09%, hasta los 17.560,9 puntos.

Los farolillos rojos del Ibex 35 corresponden a Caixabank (-2,02%), Rovi (-0,91%) y Telefónica (-0,62%), mientras que, por el contrario, entre los verdes destacaban Solaria (+1,25%) y Puig (+0,91%).

El selectivo español amanece en positivo pese a la subida del crudo Brent, en 111 dólares, muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

La bolsa sube pendiente de Trump

La subida del precio del petróleo se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, reiteró ayer su ultimátum a Irán, que finaliza a las 2.00 horas de la madrugada de este martes hora española, por el que exige al país centroasiático la apertura del estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Trump ha afirmado además que la última propuesta diplomática de Irán en el contexto de las negociaciones para poner fin a la guerra «no es lo bastante buena», aunque ha puesto en valor que supone «un paso muy relevante» con vistas a su ultimátum.

En concreto, el Gobierno iraní ha trasladado una contrapropuesta a Estados Unidos en la que rechaza un alto el fuego parcial, plantea una solución a más largo plazo, el fin de las sanciones y un nuevo protocolo para el paso del estrecho de Ormuz.

En este contexto de tensa espera por el desarrollo de las negociaciones para poner fin a la guerra ante la fecha límite dada por Trump, el índice Dow Jones y el Nasdaq de EEUU cerraron este lunes con avances del 0,3% y del 0,5%, respectivamente, aunque sus futuros apuntan a pérdidas moderadas en la apertura de este martes.

Las principales Bolsas europeas inician la jornada con signo positivo. En concreto, París subía un 0,44% y Fráncfort y Milán un 0,1% y un 0,39%, respectivamente, mientras que Londres se alzaba un 0,05%.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran avances en la sesión de este martes. El Kospi surcoreano avanza un 0,9%, mientras que el índice de la Bolsa china de Shenzhen sube un 0,45%. En Japón, el Nikkei gana casi un 0,2%. Hong Kong no abre este martes.

Qué ha pasado con el mercado cerrado

De estos días en que las bolsas europeas han estado cerradas, destacan varios datos macro de interés en EEUU, con un sesgo mixto: el pasado viernes, el dato oficial de empleo de marzo superó las expectativas, con aceleración en el ritmo de creación de empleo hasta +178.000 nóminas no agrícolas (vs +65.000e y –133.000 anterior revisado a la baja desde -92.000 anterior).

Destaca la tasa de paro cayendo a 4,3% y los salarios moderando más de lo previsto a +3,5%, lo que sugiere que el mercado laboral se estaba estabilizando antes del estallido de la guerra, aunque el repunte de marzo tiene que ver también con la caída en febrero asociada a factores puntuales (huelgas, meteorología).

Las buenas cifras (+68.000 promedio mensual en 2026) podrían hacer que la Fed conceda más importancia a la evolución de la inflación en el corto plazo.

Por otro lado los PMIs finales de marzo son más débiles que sus preliminares (servicios 49,8 vs 51,1 y compuesto 50,3 vs 51,4) y el ISM de servicios desacelerándose en marzo 54 (vs 54,9e y 56,1 anterior), con caída notable en empleo 45,2 (vs 51e y 51,8 previo) pero fuerte repunte en el componente de precios 70,7 (vs 67e y 63 anterior), probablemente recogiendo la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio.