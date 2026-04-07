El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, gastará casi 900.000 euros en fotografías y vídeos que difundan «de forma efectiva» su labor institucional. De esta forma, Marlaska pretende sepultar las críticas policiales ante la opinión pública. Unas críticas que el próximo 18 de abril se trasladarán a la calle, en una movilización de policías y guardias civiles contra Marlaska frente al Congreso de los Diputados por no regular la jubilación anticipada.

Además, el próximo 9 de mayo, los agentes volverán a movilizarse. En esta ocasión en la catedral de la Almudena, para pedir a la virgen la profesión de riesgo que Marlaska les niega, así como para homenajear a los agentes caídos en acto de servicio. Entre ellos, a David Pérez y Miguel Ángel González, asesinados por narcos en febrero de 2024 en Barbate (Cádiz). Un caso en el que la Guardia Civil se ha personado ahora, tras dos años de instrucción de la causa, pero sólo para reclamar por los daños a la zódiac.

Reforzar la estrategia comunicativa del Ministerio

El Ministerio del Interior ha publicado este lunes en el BOE la licitación de este contrato para producción audiovisual, con «un valor estimado de 871.855,88 euros». Es el expediente 00000025P065. En concreto, el importe base del contrato por un año son 217.963,97 euros sin impuestos –263.736 con IVA– y otros 653.891 euros de prórrogas sin IVA.

La licitación se ha hecho pública en el BOE un día en el que es fiesta en siete comunidades autónomas y con la atención mediática puesta principalmente en la guerra de Irán y el juicio de la Kitchen, que ha comenzado este lunes.

Según recoge el pliego de prescripciones técnicas, el objetivo de este expediente es «la contratación del servicio de producción audiovisual para la elaboración, edición, difusión de videos y fotografías con el fin de comunicar de forma efectiva la actividad institucional del Ministerio del Interior».

Además, destaca que este servicio tiene como finalidad «reforzar la estrategia comunicativa del Ministerio, adaptándose a los nuevos lenguajes, formatos y canales digitales que demanda la ciudadanía».

La licitación se compone de dos lotes. El primero es para la contratación de dos expertos en producción audiovisual, con una experiencia mínima de tres años; el segundo es para fichar a un fotógrafo profesional, con más de cinco años de trayectoria profesional en esta área, y sus respectivos materiales.

El valor estimado del primer lote es de 675.520 euros y el del segundo de 196.335 euros.

Se cae un techo mientras se vanagloria de las obras

El ministro ya viene difundiendo fotografías y vídeos de la actividad institucional que realiza. Por ejemplo, el pasado 19 de marzo el Ministerio difundió la inauguración de Marlaska de la ampliación del cuartel de la Benemérita en Chipiona (Cádiz), donde el ministro sacó pecho por “inversión de infraestructuras como modelo de buena gestión”.

Sin embargo, aquel mismo día se cayó un techo del cuartel de Mieres (Asturias) que afortunadamente se saldó sólo con un agente herido leve. Eso sí, todos con un susto de muerte. Así, la realidad desmontó una vez más el discurso triunfalista de Marlaska.

Mientras el ministro se hace fotos en la inauguración de nuevas instalaciones, los agentes de Mieres llevan años esperando a que se les entregue uno nuevo. Llevan quince años trabajando en las instalaciones de un centro de salud que llevaba dos años en desuso.

También aquel día el ministro presidió la toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras (Cádiz), el coronel Fernando López-Rey. En su discurso, Marlaska destacó el trabajo de la Comandancia, en el marco del Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar, que, según sus palabras, ha logrado recuperar “espacios antes dominados por redes criminales, debilitar la estructura logística y financiera del narcotráfico e incrementar la actividad policial con eficacia y continuidad”.

Unas palabras que también distan mucho de las denuncias de policías y guardias civiles respecto a la lucha contra el narco. Aseguran que el narco «actúa de forma impune» ante la falta de medios materiales y humanos.

Lo cierto es que hay imágenes que así lo demuestran, como una del pasado 14 de noviembre, de un hecho insólito: los traficantes aparcaron una narcolancha en pleno paseo marítimo de Cádiz. Aquí la tiene:

Según denuncian los agentes, la impunidad del narco se produce por «la parálisis del Gobierno y la indefensión de la Guardia Civil».

A esto se suma, además, que sólo en el Campo de Gibraltar se han producido 244 agresiones a policías y guardias civiles a manos de los narcos desde que Marlaska es ministro del Interior, desde 2018 a noviembre de 2025, por lo que la cifra es todavía mayor. Y algunas de ellas han acabado con agentes fallecidos. Pese a esta cruda realidad, el ministro les niega la profesión de riesgo.

La situación en las calles tampoco es nada halagüeña. Las violaciones con penetración se han disparado un 288% con el Gobierno feminista, pasando de 1.382 en 2017 a 5.363 en 2025.

Los delitos por tráfico de drogas se han disparado un 75,4% desde que Marlaska es ministro del Interior, pasando de 12.958 en 2017 a nada menos que 22.731 en 2025. Y la España de Pedro Sánchez alcanza una cifra récord de violencia callejera: 2.600 reyertas al mes.