Detenido un hombre en Málaga por agredir con un machete a los padres de su ex pareja

La Policía Nacional continúa investigando un incidente ocurrido en una vivienda de Málaga, en el que, al parecer, un hombre habría agredido con un machete a los progenitores de su ex pareja, según han informado fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron en el barrio malagueño de Las Castañetas, en Málaga capital, el pasado sábado sobre las 18.00 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando del suceso. Tras el aviso, dieron de inmediato aviso a la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

Al parecer, el hombre, que se encuentra en busca y captura, entró en la vivienda con el rostro oculto donde estaba su ex pareja y más personas, entre ellas los padres de la mujer, con la intención, según han relatado las víctimas, de agredir con un arma blanca a todos los presentes.

Tras el altercado, y según las fuentes consultadas, resultaron heridos de diversa consideración un hombre de 51 años y una mujer de 48, los padres de la ex pareja.

Los heridos fueron trasladados a un centro sanitario y los agentes, además, detuvieron al padre de la joven, herido en el altercado, por quebrantamiento de una orden de alejamiento con la otra víctima, su mujer.

De igual modo, en el operativo, los agentes intervinieron en el domicilio una escopeta. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.