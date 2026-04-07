Detenido por robar 450 metros de tuberías de gas de 8 edificios en Elche y poner en riesgo a los vecinos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elche (Alicante) a un varón de nacionalidad española y 41 años por la sustracción de tuberías de cobre que conducían el gas en ocho edificios y 15 instalaciones en vía pública. Las sustracciones se han producido entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Los robos han expuesto a los edificios e instalaciones al peligro de explosiones. Los daños causados solo en vía pública se elevan a 33.000 euros, en tanto que los originados a las comunidades de vecinos afectadas aún se están calculando. Frente a todo ello, el detenido apenas ha obtenido un beneficio de 1.500 euros. Los bomberos han tenido que intervenir hasta en 15 ocasiones para cortar calles con carácter preventivo a fin de evitar daños y peligros para las personas ante el riesgo de explosión. Todo ello, según la propia Policía Nacional.

La investigación había arrancado en octubre del pasado año 2025. Y ello, a raíz de una denuncia interpuesta por una comunidad de vecinos del barrio de Carrús, en Elche. El origen de la citada denuncia fue el robo de unos 50 metros de tubería de cobre para gas ubicada en la azotea del edificio de la propia comunidad vecinal. En concreto, el perjudicado manifestó a la Policía que, en un primer momento, había sufrido una sustracción de 30 metros. Pero que, en el intervalo entre ese instante y la llegada del técnico para la reparación, fueron sustraídos otros 20 metros más.

Días después, se presentó una segunda denuncia. En este caso, por la sustracción de siete metros de tubería de gas de un edificio cercano al anterior. Pero, a diferencia del robo en el primer edificio, en este caso se produjo una fuga de gas. Y los bomberos tuvieron que ser movilizados para evitar el riesgo de explosión.

Las denuncias continuaron en las semanas siguientes. Hasta alcanzar las cifras de ocho edificios de vecinos afectados y 15 de instalaciones públicas. En total, las sustracciones de tuberías de cobre que conducen el gas se elevaban a más de 450 metros.

El supuesto autor de los hechos denunciados ante la Policía Nacional fue localizado cuando él mismo portaba varias tuberías de uno de los robos. Además, los agentes comprobaron que la pintura de las tuberías coincidía con la de las fachadas o terrazas en que habían sido sustraídas tuberías de gas. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia, también en Elche.