En las semanas antes de que la Bolsa de Madrid rompiera el techo de los 16.000 puntos por primera vez en su historia —dejando atrás los fantasmas de 2007— el mercado aceleró las compras de títulos de renta fija un 32%. Esto ha sido equivalente a una inyección de capital de 35.100 millones de euros en el parqué español, que facilitó empujar al alza al Ibex 35, según indican los últimos datos de Six, el dueño suizo de Bolsas y Mercados Españoles (BME), publicados cada mes.

Por otro lado, es importante destacar que la cifra es el volumen total de negociaciones, que también refleja la venta de acciones. Las negociaciones también crecieron a un paso más veloz en términos mensuales, un 25% más en comparación con el mes de septiembre de este año. Si esto se compara con lo que va de año, la renta variable bajo gestión hasta finales de octubre fue de 311.878 millones de euros, un 17% con respecto al mismo periodo del año pasado.

El gran ganador del mes de octubre ha sido sin duda Indra, cuyos títulos saltaron un 26% al cierre del mes. El mes de octubre también fue muy lucrativo para las constructoras y energéticas, como Endesa (12,99%), Acciona (10,37%) o Iberdrola (8,44%): Por otro lado, entre las compañías más rezagadas por los inversores durante el mes de octubre destacan las acciones de Grifols, que retrocedieron un 9,62% en Bolsa, además de Cellnex, que se dejaron un 8,55% al cierre del mes.

El ascenso de las empresas en el Ibex 35 ha sido tan significativo que varios gestores de fondos han confesado a este periódico que «lamentan haberse perdido la oportunidad» de invertir en valores españoles y no haber comprado acciones antes de la subida. El rally, según los analistas, también se debe a las condiciones favorables de la economía española, que sigue colocándose entre los países que más crece este año, a pesar de contar con una tasa de inflación del 3,1%, según Eurostat.