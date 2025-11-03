El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes 3 de noviembre, la primera del mes, prácticamente plano, con un avance de solo el 0,01%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a situarse en los 16.034,2 puntos hacia las 9.00 horas, manteniendo la cota psicológica de los 16.000 enteros.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que no asistirá a la vista del Tribunal Supremo en la que se expondrán los argumentos orales acerca de la legalidad de su autoridad para la imposición de aranceles a las importaciones de otros países, pese a definirlo como «una de las decisiones más importantes» para el país.

En el terreno empresarial español, el grupo Elecnor registró un beneficio neto de 80,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra que multiplica por más de dos los 36,6 millones de ganancias que obtuvo en el mismo periodo de 2024, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, el fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 3.104 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía cuando cobre este lunes 1.552 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas.

Empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del Ibex 35 correspondían a Grifols (+1,11%), Indra (+1,04%) y BBVA (+0,77%), mientras que en el lado contrario destacaban las caídas de Solaria (-2,27%) y Naturgy, con un descenso del 1,83%, lastrada por el efecto ex dividendo.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, París cedía un 0,17% y Milán caía un 0,09%, mientras que Francfort y Londres ascendían un 0,2% en ambos casos.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,56% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 65,13 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, aumentaba un 0,56%, hasta los 61,32 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1540 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,152%.