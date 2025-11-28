La inflación sigue disparada en noviembre y se sitúa en el 3%

La inflación de España se situó en el 3% en términos interanuales en noviembre, un punto por encima del objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo (BCE), según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, pese a la rebaja de una décima del Índice de Precios de Consumo (IPC), el porcentaje continúa en niveles elevados, lo que muestra una gran velocidad de subidas de precios en el país.

Tanto el INE como el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han señalado que la moderación del IPC registrada en noviembre se explica por el comportamiento del precio de la electricidad. En concreto, los precios de la luz descendieron este mes, a diferencia de lo ocurrido un año antes, cuando habían experimentado un notable incremento.

Por el contrario, empujaron al alza la inflación el ocio y la cultura, cuyos precios descendieron en noviembre de este año, pero en menor medida que en el mismo mes de 2024, así como los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que avanzaron en sentido opuesto al retroceso que habían mostrado en noviembre del ejercicio pasado.

La inflación en noviembre

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en noviembre aumentó una décima, hasta el 2,6%.

De confirmarse este incremento de una décima, la inflación subyacente alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

En términos mensuales (noviembre sobre octubre), el IPC subió un 0,2%, cinco décimas menos de lo que aumentó el mes anterior. Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó una décima su tasa interanual en noviembre, hasta el 3,1%, y se mantuvo estable en valores mensuales.

La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,7% para el penúltimo mes del año, según apunta Estadística. El INE publicará los datos definitivos del IPC de noviembre el próximo 12 de diciembre