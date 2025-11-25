La inflación industrial ha subido un 0,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas superior a la de septiembre y la más elevada desde el pasado mes de junio, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la tasa interanual del décimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses de alzas después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas. De esta forma, la subida de la inflación industrial en octubre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual en 1,6 puntos, hasta el 1,9%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

También contribuyeron al repunte de los precios industriales en octubre los bienes de equipo, que elevaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 2,1%, debido al mayor coste de la reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en octubre una tasa del -0,1%, la misma que en septiembre y ocho décimas por debajo del índice general. Mientras que en los diez primeros meses de este año, la inflación industrial se ha reducido un 2,9% respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de los precios en el suministro de electricidad y gas (-13,4%).

Los precios industriales suben un 0,5% en el mes

En tasa mensual (octubre sobre septiembre), los precios industriales aumentaron un 0,5% por el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (+5,3%); la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (+2,1%), y la producción de metales preciosos (+1,7%).

Por otro lado, entre los descensos, destacaron las bajadas de precios del refino de petróleo (-2%); la producción de gas (-1,9%), y de la fabricación de productos químicos básicos (-2,1%).

13 CCAA con precios positivos en la inflación industrial

La inflación industrial registró en octubre tasas anuales positivas en trece comunidades autónomas, especialmente en Canarias (+8,9%), Baleares (+7,5%), Asturias (+7%) y La Rioja (+4,1%).

En cambio, cuatro comunidades presentaron descensos interanuales en sus precios industriales: Andalucía (-2,5%), Castilla-La Mancha (-1%), Murcia (-0,8%) y Cantabria (-0,3%).