La subida de los precios de la energía han provocado un aumento de los precios industriales un 0,3% en el mes de septiembre en relación al mismo periodo de 2024. Además, la tasa es 1,9 puntos superior a la del mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, con esta tasa interanual del mes de septiembre de 2025, la inflación del sector industrial vuelve a ser positiva, tras haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en septiembre ha sido consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en septiembre de 2024.

A esto se suma el repunte de los precios del refino de petróleo, que en el noveno mes del año anterior registraron una caída importante.

Por otro lado, el repunte en la tasa anual de los bienes de consumo no duradero, que subió tres décimas y se situó en el -0,8%, se explica por el aumento de los precios en la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, un aumento superior al registrado en septiembre del año anterior.

Dejando a un lado la energía, los precios industriales han presentado en septiembre una tasa del -0,1%, dos décimas más que en agosto y 0,4 puntos por encima del índice general.

A nivel intermensual (septiembre sobre agosto), los precios industriales han disminuido un 0,4% por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-3,2%) y la producción de gas (-2,1%), entre otros factores.

En el lado de los ascensos, destacaron las subidas de precios de la producción de metales preciosos (+3,5%) y de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (+2,9%).

La inflación industrial registró en septiembre tasas anuales positivas en doce comunidades autónomas, especialmente en La Rioja (+3,1%), Canarias (+2,8%), Asturias (+2,1%) y Baleares (-2%).

En cambio, cuatro comunidades presentaron descensos interanuales en sus precios industriales: Andalucía (-3,6%), Castilla-La Mancha (-1,1%), Extremadura (-0,4%) y Murcia (-0,3%). Por su parte, Madrid no experimentó variación en septiembre.