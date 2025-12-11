La escasez de personal cualificado se ha convertido en el principal obstáculo para muchos negocios de hostelería, incluso para aquellos con un rendimiento financiero sólido. Esta situación queda patente en la experiencia de Lorena, una empresaria de hostelería en Cataluña, dueña de una cafetería de especialidad en Viladecans.

La propietaria, quien persiguió su sueño de abrir el local tras formarse como barista, ha conseguido consolidar un negocio cuya facturación media mensual se sitúa alrededor de los 12.000 euros. Sin embargo y a pesar de estos ingresos, la empresaria señala que el verdadero desafío no reside en las largas jornadas o los costes de los productos de alta calidad, sino en la dificultad para mantener una plantilla estable.

«Llamo a 15 y viene 1 persona a la entrevista», confiesa la dueña, destacando la baja tasa de asistencia a las convocatorias de empleo.

Actualmente, el equipo de la cafetería está compuesto por la dueña y dos empleadas, una por turno. Sin embargo, la emprendedora lamenta la constante inestabilidad provocada por bajas imprevistas y la ausencia de candidatos en los procesos de selección, lo que la obliga a cubrir turnos y reorganizar la operativa casi a diario.

Detrás de la barra, la realidad económica:

Facturación anual : el local facturó aproximadamente 138.000 euros en su primer año completo.

: el local facturó aproximadamente en su primer año completo. Margen de beneficio : a pesar de la facturación, el margen de beneficio neto se sitúa entre el 8% y el 9% .

: a pesar de la facturación, el margen de beneficio neto se sitúa . Punto de equilibrio: necesita facturar un mínimo de 470 euros diarios para cubrir los gastos fijos (alquiler, sueldos, Seguridad Social) y variables (cerca de 1.500 euros solo en café y más de 300 euros en leche fresca, entre otros). Los gastos mensuales totales se estiman entre 9.000 y 10.000 euros.

A pesar de haber logrado devolver el préstamo bancario inicial, la empresaria reconoce que aún no ha recuperado la inversión propia. Confiesa que la frustración por la gestión del personal la lleva ocasionalmente a considerar el traspaso, aunque el éxito y la fidelidad de la clientela la impulsan a seguir adelante, enfocada en «vender experiencias» y no solo productos.