Colas en Lidl por el calefactor de enchufe que calienta una habitación al instante: adiós a poner la calefacción

La llegada del frío siempre pone a prueba a cualquier hogar. Da igual si tienes calefacción central, caldera individual o una bomba de calor. Es habitual que haya una habitación que tarda más en calentarse, que el baño esté siempre helado o que el despacho nunca se caliente del todo . Y ahí es donde entran en juego los calefactores pequeños, esos que se conectan en un segundo y dan un golpe de calor inmediato sin encender toda la casa. Lidl acaba de recuperar uno de los modelos que más éxito tuvo el año pasado y, teniendo en cuenta el precio al que vuelve, no extraña que se esté agotando.

La cadena alemana lo vende solo en su bazar online, un detalle que ya empieza a ser habitual en sus productos estrella para el invierno. Aun así, el interés se ha disparado. Por menos de lo que cuesta una comida fuera, puedes calentar una habitación pequeña en cuestión de minutos sin subir la factura del gas. Y en un invierno en el que cada euro cuenta, ese argumento pesa mucho. Este dispositivo de Lidl es un calefactor cerámico de enchufe de 600 W, un modelo compacto, ligero y pensado para usarlo exactamente donde y cuando lo necesitas. No ocupa espacio, no requiere instalación y funciona con una rapidez sorprendente gracias a su tecnología PTC, que acelera el calentamiento inicial.

El calefactor con el que Lidl está triunfando

Lidl tiene muchas propuestas de calefactores en su bazar online para hacer frente este invierno, al frío. Desde los que son cerámicos o los que tienen un efecto ventilador (aunque sin aspas), pero si hay uno que se impone estos días ese es su calefactor para el enchufe que además cabe en la mano, pero es capaz de calentar una habitación sin esfuerzo.

Se trata de un calefactor que tiene unas dimensiones de apenas 10,2 x 8,9 x 16 cm, y un peso de alrededor de 345 g, por lo que no sólo es fácil de mover, sino que se convierte en un aliado perfecto para dormitorios pequeños, despachos, baños o cualquier rincón donde necesites un golpe de calor. Basta con enchufarlo y en segundos empieza a lanzar aire caliente.

Su secreto está en el elemento calefactor PTC, una tecnología que destaca por su eficiencia en la fase inicial. Es decir, calienta antes que un calefactor convencional, lo que se traduce en una habitación confortable sin esperar largos minutos. Para quienes buscan una sensación inmediata, es ideal. Por ejemplo lo puedes enchufar en el baño, esperar un par o tres de minutos y ya podrás ducharte o bañarte sin tener tanto frío.

Control digital de temperatura de 6 a 32 ºC y pantalla LED

Aunque es pequeño, este calefactor de Lidl incluye prestaciones propias de aparatos más caros. En la parte superior tiene una pantalla LED y 4 botones de control que permiten ajustar la temperatura con precisión entre 6 y 32 ºC. También incorpora función de temporizador de 24 horas, lo que resulta útil para programar apagados automáticos si lo utilizas en un dormitorio o un baño.

Otra característica interesante es la función de post-ventilación, que mantiene el ventilador encendido durante 30 segundos al apagarlo para disipar el calor residual y proteger el aparato. A esto se suma un sistema de protección contra sobrecalentamiento, algo imprescindible en un calefactor de uso continuo.

Ideal para baños, dormitorios pequeños o zonas frías de la casa

Uno de los puntos fuertes de este modelo es su versatilidad. Sirve para calentar cualquier estancia de la casa. Ya hemos dicho que lo puedes usar en el baño mientras te duchas, pero también para el dormitorio antes de acostarte, para cuando estás trabajando en el office o despacho que tengas en casa o para el salón si no te apetece encender toda la calefacción

Al funcionar a 600 W, su consumo es reducido en comparación con otros calefactores que superan los 1500 o 2000 W. Y eso se nota en la factura eléctrica, sobre todo si lo usas como complemento puntual.

Precio irresistible

Si hay algo que ha disparado su popularidad es el precio. Lidl lo vende por 9,99 €, una cifra muy por debajo de lo habitual en dispositivos similares. Teniendo en cuenta que calienta rápido, es seguro, ocupa muy poco espacio y puedes moverlo por la casa sin esfuerzo, el ahorro es evidente.

El único detalle a tener en cuenta es que sólo funciona en posición vertical, tal y como indica la ficha oficial del producto. No obstante, esto no limita su uso, porque está diseñado precisamente para enchufarlo en cualquier pared de forma segura. Lo tienes además disponible en color blanco o negro.

Una solución práctica en plena temporada de frío

Con este calefactor cerámico de enchufe, Lidl vuelve a demostrar que sabe detectar las necesidades reales de sus clientes. Un aparato pequeño, barato y tremendamente útil, perfecto para quienes buscan calentar espacios concretos sin encender toda la casa ni depender de la calefacción general.