El cierre es oficial: adiós a uno de los supermercados más famosos y antiguos de todo Madrid

Adiós al Alcampo más longevo del barrio de La Latina. Uno de los supermercados más icónicos de Madrid cerró sus puertas el pasado domingo 9 de noviembre, según ha confirmado el grupo Auchan Retail. Este local era contiguo al centro comercial de la Ermita del Santo, que será derribado próximamente para dar paso a un proyecto urbanístico en el que se construirán 600 pisos cerca del Puente de San Isidro. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cierre de uno de los supermercados más carismáticos de Madrid.

Alcampo anunció hace unos días el cierre de uno de los supermercados más icónicos de Madrid, que abrió sus puertas hace más de 20 años en el distrito de La Latina. Este establecimiento estaba situado junto al centro comercial del Paseo de la Ermita del Santo, que está situado cerca del Puente de San Isidro. El motivo del cierre es el nuevo proyecto urbanístico de la Ermita del Santo, en el que se edificarán hasta 530 pisos (el 28% de protección oficial) y contará con 69.487 metros entre el paseo y la calle Sepúlveda y el parque de la Cuña Verde.

«El proyecto de Ermita del Santo, promovido por iniciativa privada, permitirá que la ciudad gane casi el 70 % de una superficie de 44.349 m2 que, actualmente, es de dominio privado para sus vecinos. Situada en el barrio de Los Cármenes, la zona se revitalizará atendiendo a una de las principales necesidades de la ciudad y el distrito de Latina: la vivienda», informó el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado en el que informó que «de los 56.790 m2 edificables de uso residencial, 40.800 m2 estarán destinados a vivienda libre, 6.460 m2 a vivienda de protección pública básica y 9.530 m2 a vivienda de protección pública de precio limitado».

Por ello, en los últimos meses se ha procedido al derribo de una parte del centro comercial en el que estaba situado el centro de karting de Carlos Sainz. Actualmente, dentro de este espacio siguen abiertos varios establecimientos que tendrán que abandonar el lugar antes de 2026, fecha en la que comenzará a llevarse a cabo este proyecto urbanístico en el que, además de un espacio residencial, también habrá zonas verdes, peatonales y espacios dedicados al comercio y al ocio. Eso sí, ya no estará el que hasta hace nada era uno de los supermercados más icónicos de Madrid.

Uno de los supermercados más icónicos de Madrid

El Alcampo más longevo de La Latina ya es historia después de más de 20 años prestando servicio al lado del puente de San Isidro, al lado de Madrid Río. Aunque esto se haya debido al próximo derribo del centro comercial ubicado al lado del establecimiento, este cierre también está en el marco del ajuste laboral y cierre de supermercados que anunció la cadena francesa Auchan Retail hace unos meses.

Este reajuste pasa por el cierre de hasta 25 supermercados Alcampo repartidos en toda España que supondrán el despido de alrededor de 600 empleados, según informó la compañía francesa que en 2023 adquirió un total de 224 supermercados en España. El motivo de este ERE a gran escala se debe a los «nuevos hábitos de consumo» y la poca rentabilidad de estos supermercados que antes eran propiedad del grupo DIA, ya que «no se adaptaban a su modelo, su localización no era la deseable o tenían una tasa de esfuerzo excesiva».