Éstos son los supermercados y centros comerciales que abren el 1 de noviembre en Mallorca
Algunas cadenas como Mercadona reducen su horario de apertura de 9:00 a 15:00 horas
El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos lo Santos, festivo nacional al tratarse de una fecha de gran arraigo en España, donde las familias acuden a los cementerios con flores para recordar a sus seres queridos que ya han fallecido y no están entre ellos.
A pesar de ser festivo en el calendario y cumplir con la tradición de ir a los camposantos, en Mallorca hay supermercados y centros comerciales que abren este sábado 1 de noviembre, Día de Tots Sants, algunos con un horario más reducido.
- Mercadona: abrirá con horario reducido de 9:00 a 15:00 horas
- Centro Comercial Alcampo Mallorca: abrirá de 10:00 a 20:00 horas
- Carrefour: abrirá todos los hipermercados que tiene en Mallorca de 9:00 a 22:00 horas.
- Lidl: abre normalmente los sábado aunque podría hacerlo con horario reducido.
- Eroski: la mayoría de los supermercados de la cadena abrirán el 1 de noviembre.
- Aldi: el horario habitual de los establecimientos de esta cadena es de 9:00 a 21:00 horas, aunque puede variar al ser festivo.
- Centro Comercial Porto Pi: abrirá de 9:00 a 22:00 horas.
- Fan Mallorca Shopping: abrirá de 10:00 a 22:00 horas.
- Mallorca Fashion Outlet: abrirá de 10:00 a 22:00 horas.
- El Corte Inglés (Avenida Alexandre Rosselló y Jaime III): abrirá de 9:00 a 21:30 horas.
Calendario de apertura comercial de festivos y domingos para 2026
La sesión de la Comisión Interinsular Asesora de Comercio ha aprobado el calendario de apertura comercial de festivos y domingos para el año 2026 por unanimidad.
El calendario fijado de apertura contempla los siguientes días:
- 4 de enero, domingo antes de Reyes.
- 18 de enero, domingo.
- 8 de marzo, domingo.
- 2 de abril, Jueves Santo.
- 15 de agosto, sábado festivo, la Asunción.
- 6 de septiembre, domingo previo al inicio de las clases.
- 29 de noviembre, domingo después del Black Friday.
- 6 de diciembre, día de la Constitución.
- 20 de diciembre, domingo.
- 26 de diciembre, sábado festivo, Segunda Fiesta de Navidad.
