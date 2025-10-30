Éstos son los supermercados y centros comerciales que abren el 1 de noviembre en Mallorca

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos lo Santos, festivo nacional al tratarse de una fecha de gran arraigo en España, donde las familias acuden a los cementerios con flores para recordar a sus seres queridos que ya han fallecido y no están entre ellos.

A pesar de ser festivo en el calendario y cumplir con la tradición de ir a los camposantos, en Mallorca hay supermercados y centros comerciales que abren este sábado 1 de noviembre, Día de Tots Sants, algunos con un horario más reducido.

Mercadona: abrirá con horario reducido de 9:00 a 15:00 horas

Centro Comercial Alcampo Mallorca: abrirá de 10:00 a 20:00 horas

Carrefour: abrirá todos los hipermercados que tiene en Mallorca de 9:00 a 22:00 horas.

Lidl: abre normalmente los sábado aunque podría hacerlo con horario reducido.

Eroski: la mayoría de los supermercados de la cadena abrirán el 1 de noviembre.

Aldi: el horario habitual de los establecimientos de esta cadena es de 9:00 a 21:00 horas, aunque puede variar al ser festivo.

Centro Comercial Porto Pi: abrirá de 9:00 a 22:00 horas.

Fan Mallorca Shopping: abrirá de 10:00 a 22:00 horas.

Mallorca Fashion Outlet: abrirá de 10:00 a 22:00 horas.

abrirá de 10:00 a 22:00 horas. El Corte Inglés (Avenida Alexandre Rosselló y Jaime III): abrirá de 9:00 a 21:30 horas.

Calendario de apertura comercial de festivos y domingos para 2026

La sesión de la Comisión Interinsular Asesora de Comercio ha aprobado el calendario de apertura comercial de festivos y domingos para el año 2026 por unanimidad.

El calendario fijado de apertura contempla los siguientes días: