Beneficio para España: los poseedores de BTC, XRP o Solana obtienen $100 cuando se registran

En 2025, la montaña rusa continúa. Si bien el panorama general para las principales criptomonedas como BTC, ETH y XRP pinta bien, aún hay turbulencias a corto plazo que afrontar.

Cada vez más inversores se alejan de la estrategia de «comprar y mantener» y exploran maneras de generar retornos continuos. Como resultado, la minería en la nube se ha popularizado y los usuarios comunes han podido ganar en BTC alquilando los servicios de la plataforma (por ejemplo, Fleet Mining: https://fleetmining.com).

¿Por qué la minería en la nube se está volviendo más popular?

Sin grandes edificios para albergar tu propia minería: no se necesita hardware, electricidad cara, ni mantenimiento continuo; todo esto se puede evitar registrando un contrato.

Un flujo de caja estable : se pueden recibir recompensas diarias por minería, incluso durante fluctuaciones del mercado, para cubrir costes o reinvertir.

: se pueden recibir recompensas diarias por minería, incluso durante fluctuaciones del mercado, para cubrir costes o reinvertir. Participación flexible : se ofrecen múltiples condiciones contractuales para satisfacer diversas necesidades de planificación de capital e inversión.

: se ofrecen múltiples condiciones contractuales para satisfacer diversas necesidades de planificación de capital e inversión. Menos trabajo para los usuarios: los flujos de trabajo están ampliamente automatizados, desde la compra de contratos hasta la entrega de efectivo.

¿Cómo Fleet Mining ofrece una mejor experiencia de ganancias?

Asignación Dinámica Inteligente de Tasa de Hash : Activa automáticamente los dispositivos de hash y asigna la tasa de hash al algoritmo óptimo según los algoritmos reales de la red, los precios de las monedas y el consumo de electricidad.

: Activa automáticamente los dispositivos de hash y asigna la tasa de hash al algoritmo óptimo según los algoritmos reales de la red, los precios de las monedas y el consumo de electricidad. Depósitos/Retiros de Activos Principales : Admite depósitos y retiros en BTC, ETH, XRP, DOGE, USDT y USDC. Los usuarios de XRP pueden depositar XRP, que el sistema convierte automáticamente en un activo de precio para compras de tasa de hash.

: Admite depósitos y retiros en BTC, ETH, XRP, DOGE, USDT y USDC. Los usuarios de XRP pueden depositar XRP, que el sistema convierte automáticamente en un activo de precio para compras de tasa de hash. Participación en Energías Limpias : La compañía depende principalmente de la energía solar y eólica en sus centros de datos para ayudar a reducir los costos y mantener un enfoque en la responsabilidad ambiental.

: La compañía depende principalmente de la energía solar y eólica en sus centros de datos para ayudar a reducir los costos y mantener un enfoque en la responsabilidad ambiental. Seguridad de Fondos y Datos: Utiliza monederos fríos multifirma y un seguimiento completo de las ganancias en el backend para garantizar la seguridad de los fondos y los datos.

¿Cómo empezar?

Crea una cuenta de Fleet Mining y recibe un bono de $15 gratis.

Elige el tipo de contrato y la duración que mejor se adapte a ti.

Empieza a ganar cada 24 horas.

Algunos ejemplos de contratos

Cantidas del contraro Duración Ingresos diarios Ingresos totales $100 2 días $6 $100+$12 $1200 10 días $16,2 $1200+$162 $6.000 20 días $96 $6.000+$1.920 $30.000 45 días $540 $30.000+$24.300 $100.000 50 días $1.850 $100.000+$92.500

Los ingresos diarios se distribuyen automáticamente a su cuenta y pueden retirarse o reinvertirse en cualquier momento.

Comentarios de usuarios reales

Usuario estadounidense: “Ya no tengo que mirar los gráficos de velas todos los días. Puedo obtener Bitcoin a diario, y esa cadencia me hace sentir más cómodo”.

Usuario británico: “XRP es un token con potencial de pago que considero optimista a largo plazo. Ahora estoy ganando más dinero con la minería en la nube: dos en uno”.

¿Por qué la minería en la nube es una opción sin riesgos?

Sin depreciación del hardware : no es necesario comprar mineros ni preocuparse por el desgaste ni el valor residual.

: no es necesario comprar mineros ni preocuparse por el desgaste ni el valor residual. Sin cuotas de electricidad ni mantenimiento : El precio del centro de datos se basa en las fluctuaciones de la electricidad, las interrupciones de la red y el mantenimiento.

: El precio del centro de datos se basa en las fluctuaciones de la electricidad, las interrupciones de la red y el mantenimiento. Pago automático diario : Las recompensas obtenidas se distribuirán en función del hashrate real y la liquidación se realizará diariamente para garantizar un pago claro y transparente.

: Las recompensas obtenidas se distribuirán en función del hashrate real y la liquidación se realizará diariamente para garantizar un pago claro y transparente. Mecanismo de salida flexible: Elija la duración del contrato según sus necesidades; la plataforma admite pruebas a corto plazo para una gestión de fondos más eficiente.

Conclusión

La minería en la nube no es una estrategia para enriquecerse rápidamente, pero permite que tus activos digitales crezcan de forma constante, sin verse afectados por las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, para los inversores que creen en el valor a largo plazo de la cadena de bloques y buscan un crecimiento constante del capital, definitivamente vale la pena considerarla. A medida que la tecnología y los modelos de servicio sigan mejorando, estos servicios atraerán a usuarios más exigentes.

Para obtener más información sobre el contenido, visita la web oficial de Fleet Mining.