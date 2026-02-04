El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ya alertó en 2022 de que la línea de AVE Madrid-Sevilla se encontraba»al final de su vida útil», por lo que este mismo organismo le concedió a Adif una ayuda de 90 millones de euros para su renovación.

En concreto, esto se ha sabido a raíz de una pregunta parlamentaria presentada hoy por el Partido Popular en el Parlamento Europeo a la Comisión. La iniciativa se apoya en la propia documentación oficial del Banco Europeo de Inversiones, que indica que el 25 de marzo de 2022 se concedió un préstamo de 90 millones de euros al AVE de Adif para arreglar esta infraestructura ferroviaria. Un préstamo al que se le suman los 111 millones que también fueron invertidos en fondos europeos en la misma línea en 2023 y que también han sido dados a conocer por el Partido Popular.

La pregunta, registrada por el eurodiputado y exministro Juan Ignacio Zoido, ahonda en los trabajos de revisión de los fondos europeos que España ha recibido para la renovación de la red ferroviaria del AVE. «Las investigaciones tras el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas y resultaron heridas otros dos centenares, apuntan a que Adif, que depende del Gobierno de España, había recibido diferentes partidas de fondos -muy generosas- para la actualización de la línea Madrid-Sevilla. Llegaremos hasta el final para conocer qué se hizo con ese dinero y si se invirtió en lo que realmente se necesitaba», han indicado fuentes del PP.

Además, en el expediente del proyecto, publicado en octubre de 2020, el BEI reconoce de forma expresa que las obras e instalaciones de la línea de Alta Velocidad Madrid–Sevilla se encontraban «al final de su vida útil», y que la financiación europea tenía como finalidad mantener los altos estándares de «disponibilidad, fiabilidad y seguridad» exigidos para este tipo de infraestructuras críticas.

Por otro lado, el proyecto también identificaba la necesidad de renovar de manera la obra civil, la vía, la electrificación, los sistemas de señalización y telecomunicaciones, así como de desplegar el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, precisamente debido al envejecimiento de los elementos esenciales de la línea, en servicio desde 1992.

A la luz de este reconocimiento previo y del accidente mortal de AVE ocurrido cuatro años después, el PP plantea dos preguntas fundamentales a la Comisión Europea: Cómo evalúa la Comisión Europea, desde un punto de vista técnico, el «impacto sobre la seguridad y la fiabilidad ferroviaria de operar una infraestructura cuyos sistemas e instalaciones estaban al final de su vida útil», y si, antes de concederse el préstamo del BEI, el Gobierno de España informó a la Comisión Europea de que la línea podía no cumplir plenamente los altos estándares de seguridad exigidos, precisamente por el envejecimiento de sus instalaciones.

«Estamos viendo que los documentos que manejaban las instituciones

comunitarias recogen un reconocimiento expreso del deterioro de la

infraestructura, por lo que era necesario extremar las exigencias de control, seguimiento y ejecución de las obras financiadas con fondos europeos, especialmente cuando estaban en juego la seguridad de los pasajeros y la integridad del sistema ferroviario», han explicado fuentes del PP.