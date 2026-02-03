Puente alega ahora «complejidad meteorológica» para mantener cerrado el AVE Madrid-Sevilla ‘sine die’

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, ha afirmado este martes que debido al mal tiempo no puede dar una fecha de reanudación del servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, interrumpido desde el pasado 18 de enero por la tragedia de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 víctimas mortales.

Así lo ha sostenido Puente en una comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados. El ministro dijo inicialmente que el servicio estaría operativo para el 2 de febrero, después el 28 de enero afirmó que la reanudación tendría lugar en unos 10 días, lo que apuntaba al fin de semana del 7 y 8 de febrero.

Sin embargo, este martes 3 de febrero, Puente ha dicho en sede parlamentaria que ya no puede dar ninguna fecha concreta debido a la «complejidad meteorológica» que afecta estos días a la comunidad autónoma de Andalucía. Fue la semana pasada cuando la juez de Montoro autorizó el inicio de los trabajos de restauración de la vía tras el siniestro del pasado 18 de enero.

En esta comparecencia en la Cámara baja, el ministro ha vuelto a leer prácticamente el mismo texto de su intervención el pasado jueves en el Pleno del Senado, si bien ha mantenido el mismo nivel de soberbia. Además de repetir que su departamento ha actuado con «absoluta transparencia», ha sostenido que «es complicado ser más exhaustivo de lo que estamos siendo».

