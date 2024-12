El año que termina ha estado marcado por noticias económicas como la multitud de operaciones corporativas fallidas, el inicio de las bajadas de tipos con el consiguiente alivio para las hipotecas, las subidas de impuestos, la crisis de la agricultura, la guerra al automóvil con China o escándalos como el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España. Estas son las 15 grandes historias económicas de 2024.

El BCE baja los tipos

Después de la fortísima escalada de los tipos de interés en 2022 y 2023, como respuesta a la crisis de inflación provocada por la guerra de Ucrania, la subida de los precios se ha estabilizado en 2024 y, gracias a ello, los tipos han empezado a bajar: desde el 4,50% hasta el 3,15% en que los ha dejado en diciembre. Y el Euríbor, el tipo al que se referencian las hipotecas variables, anticipa mayores descensos: se encuentra en el 2,46%. En todo caso, un gran alivio para los hipotecados después de las fuertes subidas de las cuotas de los años anteriores.

El Gobierno sube los impuestos

Si las noticias económicas positivas son las bajadas de tipos, las negativas son los impuestos, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha seguido subiendo en 2024. El último episodio fue la vergonzosa votación de la reforma fiscal en el Congreso, donde los socios del Gobierno tumbaron alzas como las del impuesto al diésel, a las socimi, a los pisos turísticos o a los seguros de salud, aunque sí salió adelante el de la banca. El de las energéticas en principio también decayó, pero el Ejecutivo se ha sacado de la manga un Real Decreto con el que pretende reinstalarlo para satisfacer a Sumar y Podemos. Y no nos olvidemos de las subidas de las cotizaciones a la Seguridad Social y del fin de las rebajas del IVA a los alimentos, la luz o el gas. Y a pesar de estas subidas y de la recaudación récord, la deuda pública sigue aumentando de forma descontrolada.

Los agricultores toman Madrid

A principios de año, los agricultores tomaron Madrid con manifestaciones masivas para protestar por su situación desesperada. A cambio, obtuvieron promesas vagas de endurecer los requisitos a los productos importados de otros países para igualarlos a la multitud a la que deben hacer frente los europeos y que encarecen su precio. También se han reducido, aunque no eliminado, las nuevas cargas burocráticas impuestas por Bruselas.

La reducción unilateral de jornada laboral

La ministra Yolanda Díaz ha hecho de esta medida populista su gran caballo de batalla en 2024 y la ha sacado adelante de forma unilateral pese al rechazo de la CEOE. A priori, la reducción de jornada laboral parece una de las noticias económicas positivas para los trabajadores, pero tendrá un coste muy elevado para las empresas; en especial para las pymes, que ya están muy golpeadas por las subidas de impuestos y cotizaciones, y que no podrán competir con sus rivales más grandes o extranjeros. Lo cual se traducirá en cierres y en destrucción de empleo.

Escrivá, gobernador del Banco de España

Siguiendo con las cacicadas del Gobierno, Sánchez se empeñó en nombrar gobernador del Banco de España a José Luis Escrivá, hasta entonces ministro de Transición Digital y previamente de Seguridad Social. Algo sin precedentes en la historia de España y para lo que el presidente se saltó la oposición del titular de Economía, Carlos Cuerpo. Escrivá ha querido dar muestras de independencia para lavar su pecado original, pero de momento ha provocado una guerra civil en la cúpula del supervisor bancario con varias dimisiones y nombramientos.

La crisis de Muface

2024 acaba con otra crisis abierta en canal por culpa del Gobierno: la de Muface, mutualidad de los funcionarios, donde el Ejecutivo se niega a subir las primas para que sea rentable para las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV. Esta crisis es vista por muchos como el fin de un privilegio franquista de los funcionarios (que todos los españoles les paguen la sanidad privada), pero el estallido de Muface también elevará la presión sobre una sanidad pública que ya está al límite.

El informe Draghi: la UE se suicida

El ex presidente del BCE que salvó a España de salir del euro en 2012 con su famoso «whatever it takes» ha publicado un informe en el que da la alarma sobre la pérdida de competitividad de la UE frente a China y Estados Unidos por su empecinamiento en la transición ecológica, en la inclusión y en el resto de principios de la Agenda 2030. Esto se ha traducido en subidas de la energía, costes laborales, impuestos y burocracia, que están destruyendo la industria europea -el ejemplo claro es el automóvil- y que acabarán haciendo insostenible el Estado del bienestar. Si no se toman medidas ya, viene una crisis muy fuerte, advierte Draghi.

Los coches chinos invaden Europa

La primera demostración de la alerta de Draghi ha sido la invasión de Europa por parte de los coches eléctricos chinos, mucho más baratos que los europeos. Una invasión que ha provocado una guerra de aranceles, a la que se oponen los propios fabricantes europeos, y los primeros cierres de plantas y despidos en el sector. Y no olvidemos que es la primera industria de España, con fábricas de los principales fabricantes en nuestro suelo. En Japón ya lo ven claro y por eso planean fusionarse Honda y Nissan.

La incierta OPA de BBVA sobre Sabadell

La mayor de las noticias económicas del año en cuanto a operaciones corporativas ha sido el segundo intento del BBVA de comprar el Banco Sabadell. Las cosas se han torcido bastante para el banco que preside Carlos Torrres, que esperaba resolver la OPA antes de fin de año pero la CNMC no pondrá sus condiciones hasta el segundo trimestre del próximo. Además, su mala evolución en Bolsa ha reducido muchísimo el atractivo del canje de acciones ofrecido, a lo que se suma el rechazo del Gobierno, todos los partidos, asociaciones empresariales y sindicatos. Además, el Sabadell se defiende con mejoras constantes de la remuneración al accionista, que serán mayores en 2025. La única salida parece mejorar el precio, pero los accionistas del BBVA se oponen rotundamente.

Grifols se hunde y se queda sin OPA

La empresa del Ibex que más titulares ha protagonizado en este año que termina ha sido sin duda Grifols. Primer, por los ataques bajistas del hedge fund Gotham City, que pusieron sus cuentas y su gobernanza en cuestión (y hundieron el valor en Bolsa). Y después, por la OPA de exclusión del fondo Brookfield que saltó por los aires porque el consejo de Grifols la consideró insuficiente y la banca no financiaba más. Ahora, la empresa tiene que mejorar sus resultados y arreglar su gobernanza, con la amenaza de una ampliación de capital.

Las OPA fallidas de Talgo y Naturgy

El Gobierno vetó la OPA de los húngaros Ganz-Mavag sobre Talgo porque Orbán «es amigo de Vox» pasando olímpicamente de la legislación comunitaria. Y después, ha buscado soluciones a cual más rara -CAF, Criteria, Skoda- hasta llegar a la vasca Sidenor, que también se está echando atrás porque no quiere pasarse del 30% y lanzar OPA (y hace falta comprar el 40% a Trilantic y sus socios). También fracasó la OPA que la emiratí Taqa iba a lanzar sobre Naturgy de la mano de Criteria (el holding de La Caixa). Pero Taqa se echó atrás por un cúmulo de circunstancias: tenía que pagar un precio elevado, comerse después una ampliación de capital inevitable, poner más dinero que Criteria y, encima, no mandar. Aquí también hay que buscar un inversor para dar salida a los fondos que controlan el 40% del capital.

Iberia y Air Europa se vuelven a divorciar

Hablando de fracasos, el segundo intento de compra de Air Europa por parte de IAG (matriz de Iberia) también se ha venido abajo por las condiciones que les iba a imponer Bruselas por exigencia de sus competidores. Una de las noticias económicas positivas para la competencia en España, pero que deja en el aire el futuro de la aerolínea de la familia Hidalgo, que tiene varios candidatos a comprarla.

El Gobierno asalta Telefónica

Como respuesta a la compra del 10% de Telefónica por la saudí STC en 2023 -y que no puede vetar por los contratos de buques se guerra con Navantia-, el Gobierno ha adquirido otro 10% de la operadora a través de la SEPI y ha acordado con Criteria que alcance el mismo porcentaje para asegurar la «españolidad» (léase el control) de la operadora. Ahora toca recomponer el consejo, algo que José María Álvarez-Pallete va a tener complicado.

Duro Felguera solicita el preconcurso

La empresa que se ha llevado la peor parte en 2024 es la asturiana Duro Felguera, que se ha fundido los 126 millones de dinero público que le inyectó el Gobierno en 2021 -en una operación muy sospechosa con Ábalos, Montero y Delcy por medio- y los 90 que pusieron sus propietarios mexicanos. Ante lo cual se ha quedado sin liquidez, ya que tiene una plantilla sobredimensionada para sus escasos ingresos, y ha tenido que pedir el preconcurso de acreedores. Lo más probable es que la SEPI la nacionalice, pero sigue necesitando efectivo para poder seguir viva. En el lado positivo, OHLA sí ha conseguido salvarse de la quiebra.

La burbuja renovable estalla

Por último, 2024 será recordado por el estallido de la burbuja renovable impulsada desde el Ejecutivo socialista. El exceso de capacidad que no puede absorber la red eléctrica sin nuevas inversiones que el Gobierno se resiste a remunerar es la principal causa. Cuando no hay demasiada demanda, este exceso de producción lleva los precios a cero o incluso a negativo, con lo que la multitud de pequeñas empresas que han surgido en el sector no puede recuperar sus inversiones. Empresas como EiDF (en este caso, aderezado con investigaciones de fraude, multas de la CNMV y un entramado societario opaco que recuerda al de Grifols), Solartec u Holaluz se encuentran al borde de la quiebra.