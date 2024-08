Altos cargos del Gobierno de China se han reunido en las últimas semanas con los fabricantes de automóviles locales para discutir la entrada en vigor de aranceles a la importación de vehículos propulsados por motores gasolina de alta cilindrada fabricados por marcas europeas. Una medida con la que el Ejecutivo chino responde a los aranceles impuestos por Bruselas al envío de coches 100% eléctricos made in China. Por el momento, no hay fecha exacta para su aprobación, no obstante, se baraja septiembre como mes para el anuncio de esta nueva respuesta a la guerra comercial.

Según fuentes cercanas a la negociación, en conversaciones con este diario, China ya tiene cerrada la respuesta a los aranceles impuestos por parte de la UE a los coches 100% eléctricos y se traducirá en nuevas tasas a la importación de automóviles de combustión para reflejar la apuesta por parte del país por la electrificación. Afectará sólo aquellos que cuenten con un motor propulsado por diésel o gasolina de alta cilindra, lo que perjudicará de lleno a las marcas de lujo y más concretamente a las marcas alemanas.

Con esta medida, el país más afectado sería Alemania, cuyas exportaciones de vehículos con motores de 2,5 litros o más a China ascendieron a 1.200 millones de dólares el año pasado, según datos de las aduanas chinas. A lo que hay que sumar que China es el mayor mercado para marcas alemanas como Mercedes-Benz, BMW, Audi y Porsche. Unos datos que se podrían ver afectados por la respuesta arancelaria del Gobierno chino y que ha provocado que el Gobierno de Olaf Scholz se haya posicionado en contra de las tasas de Bruselas a los coches 100% eléctricos chinos.

Alemania, junto con Finlandia y Suecia, se abstuvieron en una votación consultiva de julio sobre si respaldar la adopción permanente de los aranceles, dijeron las fuentes. Francia, Italia y España respaldaron los aranceles propuestos y se encuentran entre los países que se verían más afectados por cualquier derecho punitivo resultante del creciente número de investigaciones comerciales de China.

Aranceles de China a Europa en septiembre

No obstante, la votación definitiva sobre la adopción de aranceles adicionales de hasta el 36,3% se producirá en Bruselas en octubre. Fecha clave. China quiere que las tasas a la importación de coches de alta cilindrada se anuncien antes del décimo mes de año, por lo que se espera que el anuncio se produzca en septiembre con el objetivo de intensificar la guerra comercial.

El 20 de agosto, la UE revisó a la baja los aranceles propuestos desde la tasa del 37,6 por ciento establecida en julio, pero no llegó a abandonarlos, para consternación de Pekín. Y tan sólo un día después, China contraatacó anunciando que había ampliado sus investigaciones sobre productos importados de la UE añadiendo una investigación antisubvenciones a diversos productos de queso, leche y crema a los controles antidumping sobre la carne de cerdo y el brandy.

En una declaración del 23 de agosto, el Ministerio de Comercio dijo que los funcionarios habían «escuchado las opiniones y sugerencias de la industria, los expertos y los académicos sobre el aumento de los aranceles de importación para los automóviles propulsados ​​por combustible con motores de gran cilindrada».

Canadá también ataca a China

Canadá ha impuesto aranceles del 100% a los vehículos eléctricos de batería (BEV) fabricados en China e importados a su país. Este movimiento, que alinea al país norteamericano con sus aliados de Estados Unidos y la Unión Europea, viene acompañado de un impuesto del 25% a los productos de aluminio y al acero procedentes de China e importados a su país, como medida para proteger a los fabricantes nacionales.

El Gobierno encabezado por el primer ministro Justin Trudeau ha comunicado también que estos aranceles a los vehículos eléctricos provenientes de China entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2024, e incluirán automóviles de pasajeros, camiones, autobuses y furgonetas de reparto eléctricos y algunos híbridos. Este impuesto adicional se aplicará además del arancel de importación de nación más favorecida del 6,1% que se aplica actualmente a los vehículos eléctricos producidos en China e importados a Canadá.