Pedro Sánchez impondrá finalmente a José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, a pesar de la oposición del PP, según confirman diferentes fuentes conocedoras de la situación. Con esta designación, el presidente del Gobierno pretende sumar el Banco de España a los organismos independientes que controla y acabar con las críticas a su política económica, que han sido constantes durante el mandato de Pablo Hernández de Cos.

El nombramiento oficial tendrá lugar en el Consejo de Ministros del próximo martes -el último antes de que venza el mandato de la actual gobernadora en funciones, Margarita Delgado- pero la decisión se tomará mañana, ya que la ley obliga al ministro de Economía a anunciar el candidato en el Congreso antes de su designación.

La comparecencia de Carlos Cuerpo se producirá este miércoles por la tarde y, con toda probabilidad, el propio Sánchez anunciará el nombre de Escrivá ese día por la mañana en una conferencia de apertura del curso político en el Instituto Cervantes. De esta forma, el nuevo gobernador podrá asistir a la reunión del consejo del BCE del jueves 12 de septiembre.

Cuerpo pretendía que el cargo del gobernador fuera ocupado por una mujer, y Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la CNMV, era la elegida para ello. Sin embargo, Sánchez cedió a las presiones reiteradas de Escrivá para ser nombrado gobernador y planteó su nombre con el fin de torpedear las negociaciones con el PP, como informó OKDIARIO, sabedor de que el partido conservador no aceptaría nunca el nombramiento de un ministro al frente del banco central nacional.

«Las funciones del gobernador son participar en las reuniones de política monetaria del BCE y elaborar informes sobre la política económica del Gobierno. ¿Y un ministro recién salido del Gobierno va a criticar la política de la que él ha sido parte hasta ahora? Evidentemente, se acabó la independencia», sostiene una de las fuentes consultadas.

De esta forma, el Banco de España se suma a otros organismos independientes colonizados por Sánchez sin consenso, como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o la CNMV.

Subgobernadora del PSOE

Dado que el nombramiento de Escrivá no ha sido consensuado con el PP, no rige tampoco la costumbre (que no ley) de que el partido de la oposición nombre al subgobernador. Es decir, lo nombrará también Sánchez, salvo sorpresa mayúscula. En este caso, todo apunta a que será una mujer: la citada Martínez Parera o bien Paula Conthe, la hija de Manuel Conthe, que también se ha postulado para el cargo. El nombre del subgobernador debe proponerlo el gobernador, por lo que habrá que esperar a que Escrivá tome posesión de su nuevo puesto para ello.

En la designación del gobernador no tiene ni voz ni voto el BCE (Banco Central Europeo), ya que es una competencia exclusivamente nacional. A la institución que preside Christine Lagarde no le gusta por principio que políticos que han estado en Gobiernos nacionales presidan los bancos centrales nacionales, pero el caso español no es el primero: los actuales gobernadores de los bancos de Grecia, Francia, Finlandia o Eslovaquia fueron antes ministros en sus respectivos países.

Escrivá inició su carrera profesional en el Servicio de Estudios del Banco de España, del que salió en 1999 por desavenencias con el entonces director del mismo, José Luis Malo de Molina. Eso le granjeó algunas enemistades en el banco central y, por eso, algunos altos cargos actuales temen perder sus puestos con el nombramiento del nuevo gobernador, como también informó este periódico.