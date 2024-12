Vox, PNV y Junts se alían con el PP y tumban el decreto que pretendía prorrogar el impuestazo a las energéticas en el Congreso. No habrá impuesto a las compañías de energía porque Junts no quiere poner «en riesgo las inversiones en Cataluña» y porque el PNV ya había anunciado que o le dejaban gestionarlo «en su comunidad autónoma» o votarían en contra. El Partido Popular logra de esta forma unir los intereses de unos y otros y las energéticas consiguen lo que no logró la banca: no pagar impuestos extraordinarios.

El impuesto nació para gravar los beneficios extraordinarios a las empresas energéticas generados por el repunte de precios que provocó la guerra en Ucrania. Hoy, se aprueba una enmienda que introdujo el PP en el paquete fiscal que vota el Congreso y que elimina este tributo.

El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometieron a sus socios que sacarían adelante el impuesto a las energéticas por real decreto, a cambio de que los socios prorrogasen el impuesto a la banca. Unos cumplieron y otros, como queda claro hoy, no.

El Gobierno busca alternativas

Ahora, el Ejecutivo de Sánchez busca la manera de que haya impuestazo a las energéticas sin que haya impuestazo a las energéticas. La cuadratura del círculo, según fuentes del Gobierno consultadas por OKDIARIO, pasa por crear «un impuesto temporal» que sustituya el gravamen que hoy se deroga, y entretanto presentar un nuevo proyecto de ley.

Con un proyecto de ley, Sánchez podrá dejar que las haciendas forales de País Vasco y Navarra gestionen lo que se recaude o, como quiere hacer el PNV, reduzcan ese tipo al 0%. Así es como los nacionalistas vascos atraerían la inversión de las energéticas a la región y cumplirían con las propias compañías. Algo que no podía hacerse si el decreto ley prorrogaba el impuesto actual.

Del otro lado, ese proyecto también debe recoger que, mientras se cumplan ciertos «objetivos de descarbonización», no se pagará. Y esa es la parte que dejaría contento a Junts en Cataluña.

Un problema para los Presupuestos

Con la caída del impuestazo a las energéticas se cae uno de los pilares del paquete fiscal con los que el Gobierno quería sostener el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Al no cumplir con Bildu, Podemos o Sumar, Sánchez y Montero tienen ahora un problema para garantizarse su apoyo de cara a cuadrar las cuentas generales.

Aunque la propia ministra de Hacienda no se cansa de asegurar que «negocia para sacar adelante» las cuentas públicas, este revés le complica la negociación, especialmente, con Bildu y Podemos, que exigirán que este proyecto de ley tenga los apoyos necesarios antes de negociar ningún «otro asunto».

El ‘hachazo’ fiscal

Desde que gobierna Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha modificado 81 figuras impositivas y ha logrado unas cifras récord de recaudación, con más de 40.000 millones extra. Pese a todo, el Ejecutivo se ha negado siempre a deflactar el IRPF, lo que permitiría adaptar los salarios a la inflación y reducir la carga fiscal sobre los trabajadores y las empresas.

Por estas razones, entre otras cuestiones, el paquete fiscal que hoy quería aprobar el Gobierno cuenta con distintas enmiendas, que ponen en solfa cerca de 9.000 millones de euros de subidas de impuestos que Sánchez quiere poner en marcha.

Así, las propuestas del PP para la votación del Congreso hoy se dividen en diversos bloques. El primer bloque de enmiendas plantea ayudas directas para jóvenes de 18 a 35 años, incluyendo una exención gradual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -IRPF- durante cuatro años: 100% el primero, 75% el segundo, 50% el tercero y 25% el cuarto.

Este esquema, con un coste estimado de 2.100 millones de euros, tiene como objetivo que el ahorro fiscal se destine a vivienda, emprendimiento, formación o natalidad, generando un beneficio medio para los jóvenes de entre 10.000 y 12.000 euros, según el Partido Popular.

El segundo bloque propone redirigir los 3.000 millones de euros recaudados por el impuesto a la banca, cuya derogación se rechaza, hacia ayudas hipotecarias o la construcción de viviendas de precio tasado para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, dado el fracaso del objetivo inicial de este impuesto.

El tercer bloque, por su parte, sugiere que la rebaja del tipo impositivo de sociedades para pymes, actualmente programada para realizarse de forma progresiva en tres años, se implemente automáticamente a partir de 2025, eliminando la necesidad de prórrogas.

Por último, el PP ha propuesto la exención de impuestos de IRPF y donaciones para las ayudas a los afectados por la DANA y que «el Gobierno no se beneficie de esta tragedia»: «IVA 0% para el cambio de vehículo y arreglo de la casa, extensión a 2025 de la exención del IBI y del IAE, así como exención de impuestos de las ayudas que las empresas están dando a sus trabajadores».