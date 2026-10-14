Real Madrid
Roma – Real Madrid en directo: resultado de la Champions en tiempo real hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Roma - Real Madrid de la Champions League
El Real Madrid buscará su segunda victoria en esta edición de la Champions League, pero esta vez en un enclave complicado como es el Olímpico de Roma
Vinicius
Como ya hemos mencionado al principio del directo, le han caído cuatro partidos de sanción al brasileño por lo sucedido el otro día ante el Villarreal, pero el Real Madrid recurrirá la sanción de Vinicius.
Arda Güler
El mediapunta turco hoy es suplente en Roma y por delante de él jugará Yan Diomande, que hace unos días marcó su primer gol con el Real Madrid. Este es el motivo por el que no juega Arda Güler.
La Roma
El conjunto italiano es un peligro real hoy para el conjunto blanco, pero, ¿cuál es el estilo de Gasperini y qué fortalezas y debilidades tienen? El análisis de Marcos López sobre la Roma.
El Clásico
Ya no queda nada para el Barcelona – Real Madrid, partido que Vinicius se perderá tras caerle cuatro partidos de sanción, pero serán muchos los aficionados merengues que quieren ir a dicho partido. Cómo comprar entradas para el Clásico.
Dónde ver por TV el Roma – Real Madrid
Este partidazo de la Champions League Roma – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones. Debemos recordar que en DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis la narración en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Olímpico de Roma.
José Mourinho
El técnico luso habló en rueda de prensa antes de este partidazo de la Champions League entre la Roma y el Real Madrid y fue cuestionado por el futuro de Endrick. Las respuestas de José Mourinho.
Alineación de la Roma
Y también tenemos ya el once del cuadro italiano, con el que intentarán quedarse con los tres puntos. Esta es la alineación oficial de la Roma contra el Real Madrid hoy: Gollini; Nahuel Molina, Mancini, Ndicka, Mario Hermoso, Wesley; De Roon, Koné; Dybala, Soulè y Malen.
Vota en la encuesta
Aprovechando que ha regresado la Champions, queremos preguntar a todos nuestros lectores cómo de posible ven que el Real Madrid acabe entre los ocho primeros y pasen directamente a los octavos de final. ¡Participa en nuestra encuesta!
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el once escogido por José Mourinho y atención porque hay alguna que otra novedad. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra la Roma: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Diomande, Vinicius y Kylian Mbappé.
A qué hora empieza el Real Madrid hoy
Recordamos que la UEFA programó el Roma – Real Madrid en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Ya no queda nada para que arranque este partidazo de la Champions League.
Sanción a Vinicius
Ya se ha hecho público el castigo para el brasileño tras el tirón de pelo a Saliba contra el Villarreal. Han sancionado a Vinicius con cuatro partidos.
Esperando alineaciones
Falta todavía un ratito para que comience este partidazo de la Champions League, pero las alineaciones de la Roma y del Real Madrid están al caer.
El Real Madrid y la Roma van a jugar uno de los partidos más destacados de hoy, miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Ambos conjuntos tienen una gran historia a sus espaldas y eso hace que la máxima competición continental se enriquezca cuando se enfrentan. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Roma – Real Madrid que se juega en el Olímpico de la capital italiana.
Roma – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Champions League
Ahora mismo, con la mitad de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League por disputarse, la clasificación de la Champions League coloca al Barcelona, Sporting de Portugal y Arsenal como los únicos equipos que han logrado hacer pleno de victorias. El Real Madrid, que ganó al Inter de Milán en la primera fecha, también tienen opciones de meterse entre ellos. La Roma no pasó en su debut del empate, por lo que estaría en zona de clasificación para los playoffs, pero eso les podría hacer ir con todo para tratar de dar la sorpresa en el Olímpico y ante esa posible situación los de José Mourinho tendrán que ofrecer su mejor versión.
Dura salida para Mourinho
Las sensaciones en este arranque de temporada no han terminado de convencer en el Real Madrid. Es cierto que hay partidos que los de Concha Espina han conseguido encarrilar rápidamente y sin complicaciones, pero cuando han tenido delante a un equipo que sabe competir bien en todos los aspectos ya han sufrido. Por ahora, la Roma ha demostrado en la Serie A que puede ser tenida en cuenta este año para pelear por el título, ya que va tercera en la clasificación, pero José Mourinho espera cortarle este buen momento de forma a su ex equipo.
Partidazo en el Olímpico de Roma
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a DIARIO MADRIDISTA para vivir una apasionante narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Roma – Real Madrid que corresponde a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. El Estadio Olímpico de la capital de Italia acoge este duelo entre dos históricos del fútbol europeo que lucharán por los tres puntos y que ofrecerán un gran espectáculo al público, tanto los que se acerquen al feudo romano como a los que lo vean por televisión.
¡5 minutos!
Ya no falta nada para que comience este partidazo de la Champions League y los jugadores saltarán al terreno de juego en breves momentos. Aprovechamos este ratito para dejarles la mejor previa de la Roma – Real Madrid.