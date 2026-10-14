Roma – Real Madrid en directo: resultado de la Champions en tiempo real hoy

El Real Madrid y la Roma van a jugar uno de los partidos más destacados de hoy, miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Ambos conjuntos tienen una gran historia a sus espaldas y eso hace que la máxima competición continental se enriquezca cuando se enfrentan. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Roma – Real Madrid que se juega en el Olímpico de la capital italiana.

Roma – Real Madrid, en directo

Así está la clasificación de la Champions League

Ahora mismo, con la mitad de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League por disputarse, la clasificación de la Champions League coloca al Barcelona, Sporting de Portugal y Arsenal como los únicos equipos que han logrado hacer pleno de victorias. El Real Madrid, que ganó al Inter de Milán en la primera fecha, también tienen opciones de meterse entre ellos. La Roma no pasó en su debut del empate, por lo que estaría en zona de clasificación para los playoffs, pero eso les podría hacer ir con todo para tratar de dar la sorpresa en el Olímpico y ante esa posible situación los de José Mourinho tendrán que ofrecer su mejor versión.

Dura salida para Mourinho

Las sensaciones en este arranque de temporada no han terminado de convencer en el Real Madrid. Es cierto que hay partidos que los de Concha Espina han conseguido encarrilar rápidamente y sin complicaciones, pero cuando han tenido delante a un equipo que sabe competir bien en todos los aspectos ya han sufrido. Por ahora, la Roma ha demostrado en la Serie A que puede ser tenida en cuenta este año para pelear por el título, ya que va tercera en la clasificación, pero José Mourinho espera cortarle este buen momento de forma a su ex equipo.

Partidazo en el Olímpico de Roma

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a DIARIO MADRIDISTA para vivir una apasionante narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Roma – Real Madrid que corresponde a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. El Estadio Olímpico de la capital de Italia acoge este duelo entre dos históricos del fútbol europeo que lucharán por los tres puntos y que ofrecerán un gran espectáculo al público, tanto los que se acerquen al feudo romano como a los que lo vean por televisión.