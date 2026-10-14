Sistema Gasperini, fortalezas y debilidades de la AS Roma

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  • MARCOS LÓPEZ

Marcos López analiza en su sección OKSCOUTING al próximo rival del Real Madrid en Champions, la Roma que entrena Gasperini. Tras un buen arranque de temporada, el conjunto italiano busca dar la sorpresa y sacarle puntos al equipo español en este duelo de Champions. El analista futbolístico da todas las claves del rival del Real Madrid: la AS Roma.

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