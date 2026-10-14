Vota en nuestra encuesta: ¿Crees que el Real Madrid acabará dentro del top-8 en Champions?

El Real Madrid afronta la segunda jornada de la Champions en Roma en un estado de forma cuestionado. Los de José Mourinho no están mostrando un fútbol excelso y las dudas que invaden el Santiago Bernabéu no invitan al optimismo para comerse Europa. Un escenario que hace que el ansiado objetivo de acabar en el top 8 de la Champions se postule como un reto más que complicado. Es por ello que surge el debate: ¿Crees que el Real Madrid acabará dentro del top 8 en Champions? ¡Vota en nuestra encuesta!

Después de pinchar ante Betis y Atlético, además de haber sufrido en la última jornada de Liga contra el Villarreal, el conjunto blanco vive una situación crítica. En pleno mes de octubre, la crisis de mejorar la imagen es ya una obligación, y la Champions es el reto que puede venir mejor o peor al Real Madrid. Ganar en Roma les daría impulso para seguir invictos en la competición, pero también son conscientes de que necesitan marcar muchos goles.