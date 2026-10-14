Horario del Roma – Real Madrid: a qué hora es y dónde ver hoy por TV en directo online y en vivo el partido de la Champions League

El Real Madrid visita un campo histórico como es el Olímpico de la capital de Italia para enfrentarse a la Roma. Los merengues ganaron al Inter de Milán en la primera fecha de esta edición, mientras que los giallorossi, no pasaron del empate en Turquía contra el Fenerbahce. Lo que está claro es que sobre el verde se verá un choque bastante interesante con dos equipos que saltarán al terreno de juego sin ningún tipo de complejos. A continuación te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver este duelo de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League.

Roma – Real Madrid de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Real Madrid viaja a Italia para enfrentarse a la Roma y jugar el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. José Mourinho se enfrenta a su ex equipo con la clara intención de que los de Concha Espina sumen los tres puntos, pero que también mejoren las sensaciones en el juego que están echando de menos por el Santiago Bernabéu. La UEFA programó este partidazo entre dos clásicos del viejo continente para este miércoles 14 de octubre. El organismo que preside Aleksander Ceferin fijó este duelo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que se espera que todo comience de manera puntual en el Estadio Olímpico de Roma.

Dónde ver en directo gratis el Roma – Real Madrid de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El operador que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de forma íntegra de las tres competiciones continentales es Movistar+. El Roma – Real Madrid que cayó en la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League se va a poder ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, lo que supone a que el choque no se podrá ver gratis ni en abierto por TV en España. Los clientes de este medio de comunicación podrán descargar su aplicación en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y así poder ver todo lo que suceda en la capital de Italia en streaming y en vivo online.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información, como es habitual, de todo lo que suceda alrededor del conjunto blanco y, obviamente, con la previa de este partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, donde tendremos un enviado especial. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Roma – Real Madrid, publicando la crónica cuando acabe el choque y también compartiendo con nuestros lectores de OKDIARIO las reacciones relevantes que se produzcan en la capital del país transalpino.

Dónde escuchar por radio gratis en directo el Roma – Real Madrid

Todos los aficionados del cuadro madridista y los seguidores de las diferentes competiciones continentales que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League van a poder escuchar por la radio gratis lo que suceda en el Estadio Olímpico de Roma. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, la Ser u Onda Cero conectarán con el Roma – Real Madrid para contar el minuto a minuto.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Roma – Real Madrid?

El Estadio Olímpico de Roma, situado en la capital de Italia, será el campo donde se jugará el Roma – Real Madrid que cayó en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Inaugurado en 1953, este recinto deportivo lo comparten el cuadro romano y también la Lazio. En su interior caben casi 73.000 espectadores, por lo que este miércoles se espera un auténtico ambientazo en sus gradas para este choque de la máxima competición continental.

La UEFA designó al colegiado francés François Letexier para que dirija el partidazo Roma – Real Madrid de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. A los mandos del VAR encontraremos al holandés Dennis Higler, por lo que si al árbitro principal se le escapa alguna jugada, este le avisará y le recomendará que revise la acción polémica en el monitor que se encontrará instalado en la banda del Estadio Olímpico de Roma.