Mourinho cierra la puerta a Endrick: «Quien esté interesado tendrá que luchar conmigo»

José Mourinho cerró la puerta a la salida de Endrick en el próximo mercado de fichajes en una intervención con la prensa previa al partido que este miércoles el Real Madrid disputa contra la Roma. Ante el posible interés de equipos como la misma Roma, el Milan o Aston Villa, el técnico madridista dejó claro que se tienen que olvidar del futbolista y que si alguien está interesado «tendrán que luchar conmigo».

José Mourinho habló claro sobre el caso Endrick en una entrevista concedida a la televisión brasileña en la previa del partido de Champions contra la Roma. El joven delantero apenas ha contado para el técnico en los primeros meses de competición y ante esta situación ya ha aparecido el interés de equipos como la Roma, que ya intentó reclutar al brasileño en la pasada ventana de fichajes. Desde Italia también se publicó hace unas semanas que el Milan intentaría el fichaje en este mercado y en la Premier League el Aston Villa también está ojo avizor a lo que ocurra con el futbolista.

Así que, ante esta rumorología, José Mourinho quiso salir al paso para dejar claro que no saldrá en el mercado de invierno. «Que se olviden, que se olviden. Si algún club interesado está esperando por Endrick, que lo haga sentado, porque se cansará de esperar», afirmó el entrenador portugués que también quiso añadir un contexto especial a la situación de Endrick, que apenas ha disputado unos minutos contra el Elche después de recuperarse de la lesión que se produjo a inicio de temporada.

Mourinho explica la situación de Endrick

«Tuvo una lesión que le apartó del equipo más de un mes, entre cuatro y cinco semanas, cuando llegué. Pero hablé con él y es verdad que después de recuperarse apenas le hemos podido utilizar…», comenzó diciendo José Mourinho durante su intervención en TNT Sports. La suerte del equipo no fue la suya, porque cuando marcamos (contra el Villarreal), iban a entrar al campo Bernardo y él. Pero en ese instante hicimos el gol y, al ir ganando, encima con diez jugadores… un entrenador cambia de idea y mira otras opciones», afirmó sobre lo que sucedió en el partido contra el Villarreal.

Además, José Mourinho quiso tener buenas palabras para un Endrick. «Endrick es un jugador al que adoro, que me encanta. Un jugador que tiene un gran potencial y que es muy importante para nosotros», apuntó a la vez que volvió a confirmar: «Quien esté interesado en Endrick tendrá que luchar conmigo, no creo que necesite salir cedido, tendrá mucho éxito aquí».