Bellingham pidió penalti y la jugada acabó en gol de la Roma: Malen deja en fuera de juego al Real Madrid

El Real Madrid se quedó en fuera de juego en Roma. Pocos podían esperar el baño que le pegó el equipo italiano al conjunto blanco, que intentó sostenerse con fogonazos de sus estrellas. Una de ellas la protagonizó con 2-1 en el marcador Jude Bellingham, que se coló en el área y acabó cayendo, pidiendo penalti de Mancini. No lo pitó Françoise Letexier y la jugada acabó en gol con suspense de Malen. El tercero, que fue anulado en un primer momento y confirmado después por el VAR, sumiendo al conjunto blanco en un absoluto drama en la capital italiana.

El Real Madrid atacaba y Bellingham, en un intento de frenar y darse la vuelta para zafarse de su marcador, se desequilibraba. En esas llegaba Mancini por detrás, que le dejaba un recado. Pedía el inglés penalti, pero Letexier consideraba que no había nada punible. El conjunto capitalino montaba la contra y marcaba el tercero.