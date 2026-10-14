Vinicius no entendió el cambio de Mourinho tras un fallo «ridículo»: «¿Por qué me saca?»

«¿Por qué me saca?», gritó Vinicius al conocer que José Mourinho había decidido sustituirlo en el Olímpico. El brasileño abandonó el campo visiblemente molesto, con el Real Madrid perdiendo 3-1 y después de protagonizar una pérdida que había facilitado el segundo gol de la Roma y que su entrenador como «gol ridículo». El luso dio entrada a Endrick antes de cumplirse la hora de juego y el cambio terminó siendo decisivo para la remontada madridista.

El enfado del atacante reflejó su desacuerdo con la decisión. Vinicius no entendía que Mourinho prescindiese de él cuando el equipo necesitaba levantar dos goles de desventaja. Se marchó entre los pitos de la afición local y dejó su sitio a un compañero que acabaría aportando lo que el Madrid estaba echando en falta: energía, peligro y gol.

La actuación del brasileño había quedado marcada por una acción difícil de justificar. Al inicio de la segunda parte, con el marcador todavía empatado, Vinicius intentó un pase de tacón en su propio campo y perdió el balón en una zona comprometida. La Roma aprovechó el regalo, encontró al Madrid descolocado y culminó la transición con el tanto de Malen que puso el 2-1.

El problema no terminó en el taconazo. Tras perder la posesión, el extremo no reaccionó con la intensidad necesaria para intentar corregir su error. Su falta de respuesta permitió que la jugada italiana avanzase mientras la defensa madridista trataba de recomponerse. Mourinho mostró su enfado en la banda ante una acción que complicó todavía más un encuentro en el que su equipo ya estaba sufriendo.

Poco después llegó el segundo tanto de Malen y el 3-1. El portugués decidió intervenir y retiró a Vinicius. El atacante se fue sin haber conseguido desequilibrar ante la defensa romana y sin rematar a puerta. Su protesta acompañó una sustitución que llegó en el peor momento del Madrid, obligado a buscar soluciones para evitar una derrota que parecía cada vez más cercana.

Endrick dio la razón a Mou

Endrick terminó dando sentido al cambio. El brasileño marcó el 3-3 en el minuto 85, después de que Carlos Espí hubiese recortado distancias, y Rüdiger completó la remontada en el 90. Arda Güler también resultó fundamental con dos asistencias. El banquillo transformó el partido y permitió al Madrid ponerse por delante después de una actuación muy deficiente durante buena parte de la noche.

Para Vinicius, el triunfo no borró una jornada complicada. Había saltado al césped después de conocer su sanción de cuatro partidos en Liga, cuyo anuncio Mourinho cuestionó antes del encuentro. El entrenador mantuvo su confianza en él y le dio la titularidad, pero terminó sustituyéndolo tras una pérdida costosa. Su «¿por qué me saca?» fue la imagen de su frustración; la respuesta deportiva llegó con la reacción de quienes entraron desde el banquillo.