El Real Madrid recurrirá los cuatro partidos de sanción a Vinicius: «Nos parece una exageración»

«Nos parece una exageración», aseguran desde el Real Madrid minutos después de conocer los cuatro partidos de suspensión impuestos a Vinicius. El club blanco recurrirá una sanción que considera excesiva y que, si se mantiene, dejará a José Mourinho sin el brasileño contra el Sevilla, el Barcelona, el Racing de Santander y el Valencia. El castigo le aparta del Clásico del próximo 25 de octubre en el Camp Nou y de la visita a Mestalla.

El malestar en el Real Madrid es importante. Aunque en el club ya contaban con que el delantero pudiera perderse el encuentro contra el Barcelona, la resolución amplía su ausencia a cuatro jornadas de Liga. Vinicius no volvería a disputar el campeonato hasta después del próximo parón de selecciones. Un golpe para el futbolista y para Mourinho, que tendrá que reorganizar su ataque durante varias semanas.

El Comité de Disciplina ha dividido el castigo en dos sanciones. La primera, de dos partidos, corresponde al tirón de pelo que provocó su expulsión ante el Villarreal y se fundamenta en el artículo 130.2 del Código Disciplinario. La segunda añade otros dos encuentros por las protestas posteriores, en aplicación del artículo 127. En ambos casos, el organismo señala que aplica el mínimo previsto en esos artículos.

El Real Madrid había presentado alegaciones para defender que el contacto de la mano de Vinicius con el cabello y la cinta de su adversario fue accidental y se produjo durante un forcejeo. También argumentó que la jugada estaba en curso y que el brasileño tenía posibilidad de disputar el balón, como demostraría su intervención posterior en la acción que terminó en gol.

Rechazados los argumentos

Disciplina ha rechazado esos argumentos. Según la resolución, las imágenes son compatibles con el relato arbitral y muestran un tirón de pelo inequívoco. El Comité considera que la posición de la mano y de los dedos no demuestra un error material manifiesto. Además, sostiene que participar después en la misma jugada ofensiva no acredita que Vinicius estuviera disputando el balón en el momento del incidente.

La segunda parte del castigo también ha sido discutida por el club. El Real Madrid defendió que las protestas posteriores no debían constituir una infracción autónoma ni justificar un aumento de la sanción. Sin embargo, el Comité las interpreta como una conducta diferenciada: recoge que el jugador se dirigió hacia el árbitro con una actitud agresiva y que sus compañeros tuvieron que sujetarlo.

Todo ocurrió en una acción que cambió por completo la noche del brasileño. Vinicius había comenzado en el banquillo y marcó el que parecía ser el segundo gol del Madrid. Mourinho recorrió la banda para abrazarlo, pero la intervención del VAR dio paso a la revisión de Díaz de Mera, la anulación del tanto y la roja directa en el minuto 73.

El enfado del vestuario fue más allá de esa decisión. Jugadores y cuerpo técnico se quejaron entre ellos del trato de los asistentes y del cuarto árbitro, que consideraron despectivo. También compararon lo sucedido con la entrada que había sufrido Valverde en el derbi, alimentando su sensación de un criterio desigual.

Ahora, el Real Madrid intentará reducir un castigo que considera desproporcionado. Mientras se resuelve el recurso, Mourinho afronta la posibilidad de perder a uno de sus principales atacantes durante cuatro jornadas. Diomande, autor del gol de la victoria contra el Villarreal, gana opciones de asumir más protagonismo. La ausencia de Vinicius condiciona especialmente el Clásico y también su regreso a Mestalla, donde sufrió insultos racistas en 2023.