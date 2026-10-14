Por qué no juega Arda Güler contra la Roma

La suplencia de Arda Güler es la gran novedad en el once del Real Madrid para su partido de Champions League contra la Roma en el Olímpico (21:00 horas). José Mourinho sienta al turco en el banquillo por tercera vez esta temporada y su puesto habitual, el de extremo derecho, pasa a ocuparlo Yan Diomande, que marcó el gol de la victoria contra el Villarreal el pasado sábado en el Santiago Bernabéu (1-0).

Güler también firmó una buena actuación en el último encuentro de Liga, pero Mourinho apuesta por el regreso de Vinicius y mover a Diomande a la derecha, lo cual descarta al turco. El brasileño y el marfileño serán los extremos, con Jude Bellingham y Kylian Mbappé en punta.

La otra ausencia en la alineación blanca es la de Dean Huijsen, que, pese a perderse el Real Madrid-Villarreal por sanción, está por detrás de la pareja que componen Ibrahima Konaté y Antonio Rüdiger.

Güler se ha afianzado como titular esta temporada y, ante la ausencia de un futbolista creativo, estaba ayudando a desarrollar el escaso juego del equipo blanco. Arda ha participado en ocho partidos, seis de ellos como titular, y ha marcado un gol y repartido dos asistencias.

El turco tampoco pudo disputar la primera jornada de Champions contra el Inter de Milán porque arrastraba una sanción desde la pasada edición. Güler fue expulsado por protestar al árbitro en el Allianz Arena después de que los blancos cayesen eliminados contra el Bayern de Múnich. De inicio, tampoco estará en el segundo, en el que se medirán al tercer clasificado de Italia.

El once del Real Madrid, sin Güler, es el siguiente: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Konaté, Rüdiger, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde; Vinicius, Bellingham, Diomande; y Mbappé. Mourinho tendrá un as bajo la manga con Arda en el banquillo y buscará profundidad con extremos rápidos en la primera parte.