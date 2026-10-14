La épica romana del Real Madrid: Rüdiger logra la remontada con un gol en el 90′

El Real Madrid ganó este miércoles a la épica romana con un gol de Antonio Rüdiger en el minuto 90 después de ir perdiendo por dos (3-1) hasta el 83′, momento en el que Carlos Espí, otra vez, desató la remontada blanca. Si en un córner anterior Endrick marcaba el del empate, en otro saque de esquina botado a la perfección por Arda Güler, que no fue titular, el central alemán se abrió hueco entre la defensa de la Roma y metió el pie derecho para mandarla a la red y hacer así el 3-4 definitivo.

En 10 minutos, el Real Madrid dio un vuelco a una situación crítica de la temporada. En el segundo encuentro de esta Champions League perdía por dos goles de diferencia. José Mourinho se vio obligado a sacar a los jugadores que menos utiliza y ellos resolvieron el entuerto. Primero Espí, luego Endrick y, por último, Rüdiger, que fue titular por delante de Dean Huijsen.