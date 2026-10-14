Mbappé sofoca el incendio en Roma y empata el partido con un golazo

Mbappé sofocó el incendio en Roma con un golazo desde fuera del área en el minuto 25 para poner el empate a uno en el Olímpico de Roma. Cinco minutos antes, el equipo italiano se había adelantado en el partido y había perdonado varias ocasiones en las que Courtois salvó a los blancos con buenas paradas.

Otra vez Mbappé al rescate del Real Madrid en un mal inicio de partido ante la Roma, sufriendo mucho en el centro del campo, con Courtois como hombre del partido y sin ideas. Hasta que el delantero galo cogió la pelota en la frontal, pegó un pelotazo increíble, la pelota tocó en Mancini y se fue para dentro.