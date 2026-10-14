Roma – Real Madrid: a la conquista de Roma

El Real Madrid visita este miércoles a la Roma en el Olímpico (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones) con el objetivo de sumar su segunda victoria en la fase de liga de la Champions. Pero la noche tendrá un protagonista especial. José Mourinho regresa al estadio en el que devolvió al conjunto italiano la ilusión de levantar un título europeo. Ahora vuelve con el rey de Europa y con la necesidad de dar continuidad a la victoria contra el Villarreal.

Para el portugués será un encuentro con una carga emocional evidente. Dirigió a la Roma entre 2021 y 2024 y conquistó la Conference League en 2022, un éxito que reforzó su vínculo con la afición. Ese pasado acompañará su regreso, aunque durante el partido tendrá que quedar a un lado. El Real Madrid necesita los tres puntos y una actuación que le permita seguir creciendo.

La victoria ante el Villarreal dio aire al conjunto blanco. El gol de Diomande decidió un encuentro que el Madrid terminó jugando con diez por la expulsión de Vinicius. El equipo sostuvo la ventaja y dejó su portería a cero, pero todavía tiene margen de mejora con el balón. En Roma buscará combinar esa resistencia con mayor claridad para construir y aprovechar la presencia de Mbappé en el área.

Después de estrenarse con triunfo frente al Inter, ganar en el Olímpico permitiría al Real Madrid alcanzar los seis puntos y reforzar su posición en la competición. También supondría un impulso antes de afrontar los siguientes compromisos contra Sevilla, Leipzig y Barcelona. Octubre exige resultados, pero Mourinho necesita además consolidar un equipo que todavía busca su mejor versión.

Valverde apunta a la derecha

El entrenador podría apostar por Valverde en el costado derecho, con Bellingham por dentro y Vinicius en la izquierda, todos por detrás de Mbappé. La sanción doméstica del brasileño no le impide participar en Champions, por lo que apunta a regresar al once. Su capacidad para desequilibrar será uno de los recursos del Real Madrid para superar la presión italiana.

La presencia de Valverde dejaría inicialmente en el banquillo a Güler y Diomande. El costamarfileño viene de marcar el gol de la victoria contra el Villarreal, pero Mourinho podría reservarlo como alternativa para cambiar el partido. Además, la ausencia de Vinicius en Liga le abrirá la puerta a tener más protagonismo durante las próximas semanas.

En el centro del campo, Bernardo Silva apunta a repetir junto a Tchouaméni, pese a que todavía no atraviesa su mejor momento de forma. El portugués tendría la responsabilidad de ayudar al Real Madrid a salir de la presión y encontrar a los jugadores de ataque. Por detrás, Dumfries y Cucurella ocuparían los laterales, con Huijsen y Konaté en el eje de la defensa.

Mourinho no contará con Militao, Asencio, Rodrygo ni Mendy. El caso del lateral francés tiene, además, una particularidad: no figura entre los inscritos para esta fase de la Champions. El técnico ha optado por preparar el encuentro en Valdebebas antes del viaje, prescindiendo de la sesión previa en el Olímpico.

La Roma amenaza con Dybala y Soulé

Enfrente estará el equipo de Gian Piero Gasperini, que buscará incomodar al Madrid con presión, intensidad y su habitual estructura de tres centrales. Dybala y Soulé aportan el talento para encontrar espacios entre líneas, mientras que Malen apunta a ocupar la referencia ofensiva.

La Roma llega condicionada por sus bajas. Svilar arrastra una fractura en un dedo del pie y Gollini apunta a sustituirlo en la portería. Cristante continúa con problemas en la rodilla y Koulierakis también está entre las ausencias previstas. De Roon tendría opciones de acompañar a Koné en el centro del campo.

El Olímpico pondrá el ambiente y el regreso de Mourinho añadirá emoción. El Real Madrid deberá responder con fútbol. Ganar permitiría mantener el pleno europeo y convertir una noche de recuerdos para su entrenador en otro paso adelante para el equipo.

Roma – Real Madrid: posibles onces