Fede Valverde: «Estoy orgulloso de la rebeldía del equipo, pero si hubiéramos hecho el trabajo antes…»

Fede Valverde habló como tiene que hacerlo un capitán al final del partido en el Olímpico de Roma. Lejos de contentarse con la manera en la que los blancos ganaron (a la épica, remontando un 3-1 en sólo 10 minutos), el uruguayo criticó que su equipo no plasmase en el campo su idea de juego antes de verse con el agua al cuello. Finalmente, el Real Madrid venció por 3-4 al conjunto italiano con un tanto de Antonio Rüdiger en el 90′.

«Yo, como jugador, orgulloso de que el equipo tenga rebeldía, pero si hubiéramos hecho el trabajo antes, habría sido un partido menos complicado. Lo habríamos disfrutado mucho más. Se nos puso cuesta arriba por errores propios. Felicitar a cada jugador que entró. Lo hicieron increíble. Todo el equipo está concentrado», añadió.

«Uf, difícil… El primer tiempo estuvo igualado. Ni ellos tuvieron muchas ocasiones ni nosotros entendimos el partido como lo habíamos planeado. Empezamos a hacer lo que habíamos trabajado con el 3-1: movilidad por dentro, en bandas, encontramos los unos contra uno… Así que feliz», comenzó Valverde.

«Me alegro mucho por Endrick. El míster lo dijo hace unos días, que necesitaba de todos los jugadores. Cada jugador que tiene minutos da el máximo para que el equipo esté bien. Lo importante es ganar, como dijo el míster. Si las cosas salen bien, hay que salir adelante. Disfruto jugando por este escudo. Agradecido de que el míster siga confiando en mí, sea donde sea», afirmó al ser preguntado por la posición de lateral derecho que este miércoles ha vuelto a desempeñar.