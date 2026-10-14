El fuera de juego milimétrico por el que anularon el segundo gol de Mbappé en Roma

Hay noches en las que todo sale en contra, como le pasó al Real Madrid en la de este miércoles en el Olímpico de Roma. Kylian Mbappé marcó su segundo gol en el 69′ de partido, pero se anuló por un fuera de juego milimétrico. Su tanto era el 3-2 y, con más de 20 minutos por delante, los blancos habrían tenido tiempo de sobra para luchar por la remontada, pero el árbitro François Letexier lo invalidó.

Yan Diomande dio una gran asistencia que dejó solo al francés ante el portero de la Roma, Gollini. Mbappé le regateó y marcó a puerta vacía, pero al comenzar la carrera su hombro estaba más adelantado que el último defensa italiano, por lo que su gol no subió al marcador. En la primera parte, el ’10’ madridista anotó el tanto del 1-1 con ayuda de un rebote en un jugador local.

Pocos minutos antes, el Real Madrid había encajado dos goles de Malen, con mala fortuna también en el segundo. Jude Bellingham pidió penalti por un manotazo en el área de Mancini, pero Letexier no lo vio así y la Roma hizo el 3-1 al contraataque aprovechando un desajuste defensivo de los blancos. La jugada se revisó por posible fuera de juego, pero Fede Valverde rompía el fuera de juego.

Y en el 82′, el árbitro francés anuló otro gol a Carlos Espí, pero tuvo que entrar el VAR porque ese sí que era legal. Otra vez, el delantero español al rescate del Real Madrid.