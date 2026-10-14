Así fue el impresionante homenaje del Olímpico a Mourinho en su regreso a Roma

El Olímpico de Roma se rindió a José Mourinho antes del partido del equipo de la capital de Italia contra el Real Madrid. El portugués vuelve este miércoles al que fue su estadio durante tres temporadas y el público romano le ovacionó cuando la megafonía entonó su nombre. El entrenador madridista es un ídolo allí, puesto que le llevó a la conquista de la Conference League. Ahora, en Champions, se miden dos de los clubes que han marcado su carrera en los banquillos.

Además de los aplausos, un sector del estadio coreó su nombre mientras aficionados sujetaban tifos con el portugués levantando aquel título. También se le dedicó el siguiente mensaje: «Aquel que trae gloria a Roma, Roma lo honrará por siempre. Tus manos consagran el botín de la victoria y el pueblo te otorga gloria eterna».