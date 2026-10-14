Barcelona – Real Madrid: cuándo es el Clásico, cómo comprar entradas y cuánto cuestan para ir al Camp Nou

El Real Madrid se enfrentará al Barcelona en el Clásico que tendrá lugar el próximo domingo 25 de octubre a las 21:00 horas en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga EA Sports. El equipo de José Mourinho visitará el Camp Nou para disputar un encuentro cuyas entradas ya están a la venta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Barcelona-Real Madrid y cuánto cuesta ver el Clásico del Camp Nou.

Real Madrid y Barcelona volverán a verse las caras en el Clásico de la jornada 10 de Liga EA Sports, que se disputará en el Camp Nou el próximo domingo 25 de octubre. El equipo de José Mourinho visitará el feudo de su rival más acérrimo con la intención de buscar una victoria para no descolgarse en la lucha por la Liga, ya que a falta de la jornada de este fin de semana, ambos equipos están separados por seis puntos en una clasificación que encabezan los de Hansi Flick.

Cuándo y dónde se juega el Clásico Barcelona – Real Madrid

El encuentro se disputará en el Camp Nou el próximo domingo 25 de octubre a partir de las 21:00 horas.

Cuántos aficionados entran en el Camp Nou

El Barcelona anunció el pasado 10 de marzo en un comunicado publicado en la página web del club que ya cuenta con la licencia de primera ocupación otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona correspondiente a la Fase 1C del Spotify Camp Nou. Así que el estadio culé ya tiene el permiso para acoger a 62.652 espectadores. Para este Cláscio se colgará el cartel de «no hay billetes».

Precios de las entradas del Clásico Barcelona – Real Madrid

El Barcelona habilitó el pasado 5 de octubre la venta de entradas para sus socios con un precio unitario: 120 euros. El club culé ya ha anunciado que las entradas para este partido están agotadas, pero aún se pueden adquirir entradas VIP a partir de 2.350 euros y una experiencia VIP Premium desde 2.550 euros.

Dónde comprar entradas para el Barcelona – Real Madrid de la Liga

Las entradas para el Barcelona-Real Madrid del Camp Nou sólo se pueden comprar a través de los canales oficiales del conjunto culé. Es más, se recomienda a todos los aficionados que no acudan a otras páginas bajo el riesgo de caer en una estafa. Los aficionado que no puedan presenciar el partido en directo lo podrán hacer a través de la plataforma Movistar, que será la encargada de rentramitir un encuentro que se podrá ver en abierto en Estados Unidos a través de la cadena ABC.