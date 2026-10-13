Alineación del Real Madrid contra la Roma: Bernardo Silva puede tener su momento

El Real Madrid apunta a salir contra la Roma con un once en el que Fede Valverde podría caer a la banda derecha. José Mourinho apostaría por el uruguayo para acompañar a Bellingham y Vinicius por detrás de Mbappé en el encuentro de Champions. Una decisión que dejaría en el banquillo a Diomande, autor del gol de la victoria contra el Villarreal, y a Arda Güler.

La presencia del uruguayo arriba dejaría a Diomande como alternativa para la segunda parte. El costamarfileño viene de resultar decisivo contra el Villarreal, frente al que marcó el único gol del partido. Sin embargo, ese tanto no le garantizaría la titularidad en Roma. Mourinho tendría en el banquillo un recurso para cambiar el ritmo del encuentro y atacar a la defensa italiana con piernas frescas.

En cualquier caso, Diomande apunta a tener mucho protagonismo en la Liga durante las próximas semanas. La sanción de Vinicius le abre la puerta a disponer de más minutos y a ganar continuidad en el ataque. El brasileño sí podría jugar en Champions, por lo que Mourinho tendría la opción de utilizarlo en Roma antes de afrontar su ausencia en la competición doméstica.

Güler también comenzaría como suplente. Con Valverde en la derecha y Bellingham por dentro, el turco tendría que esperar su oportunidad desde el banquillo. El técnico apostaría de inicio por una línea de tres con recorrido, llegada y capacidad para trabajar detrás de Mbappé, que sería la referencia ofensiva.

En el centro del campo, Bernardo Silva volvería a ser titular junto a Tchouaméni, aunque todavía no está en el mejor estado de forma posible. Mourinho mantendría su apuesta por el portugués para organizar el juego y dar continuidad a las posesiones. Por detrás, Courtois estaría protegido por una defensa formada por Dumfries, Huijsen, Konaté y Cucurella.

Posible alineación del Real Madrid

La alineación probable del Real Madrid sería la siguiente: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Valverde, Bellingham, Vinicius; y Mbappé. El portugués buscaría reforzar el costado derecho con el despliegue de Valverde, que partiría desde esa posición con capacidad para ayudar en el centro del campo y acompañar las incorporaciones de Dumfries.