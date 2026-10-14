Así queda la clasificación de la fase de liga de la Champions League tras la victoria del Real Madrid en Roma

El Real Madrid remonta a lo épico, como en las grandes noches de Champions League, para mantenerse en la parte alta de la clasificación, con un pleno de dos victorias, como Barcelona, PSG, Arsenal… ¡y Betis! Los dos equipos españoles se llevaron el triunfo en sus respectivos encuentros, firmando el dos de dos y poniéndose, respectivamente, en octava y novena posición. Se suman a las victorias de Barcelona, Atlético y Villarreal, completando el pleno de victorias españolas esta jornada.

El Real Madrid se mantiene entre los mejores de la competición, donde también se sitúa el Betis, con un Barça que es segundo por la diferencia de goles, en una clasificación dominada por el vigente campeón, un PSG que goleó en Mánchester al City. Villarreal y Atlético suman tres puntos, en decimocuarta y decimoquinta posición, por delante de equipos como City, Dortmund o Inter.

Clasificación de la Champions League