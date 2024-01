La torpeza de Márquez que le elimina de la línea sucesoria de Xavi

Rafa Márquez se postulaba como una de las opciones más factibles en el Barcelona para sustituir a Xavi Hernández una vez concluya la temporada. El mexicano, cocinándose a sí mismo en el filial culé, era la solución más económica, de la casa y afín a Joan Laporta, especialmente con la actual tesitura financiera de los culés. Pero las declaraciones del técnico del filial, escasos minutos después del anuncio del egarense, podrían costarle caro.

Las declaraciones de Márquez, postulándose como candidato y dejándose querer como relevo de Xavi en el banquillo del primer equipo han sido interpretada como una torpeza mayúscula por parte de la cúpula culé, a la que no les ha gustado nada sus palabras, tildándolo de «error grave», tras ser cuestionado por su futuro como entrenador del Barcelona.

Y es que a Márquez le pilló por sorpresa el anuncio y ante las preguntas de los periodistas, el mexicano no dudó en colocarse como candidato, aceptando de buen grado el reto, algo que no ha gustado para nada a los altos mandos del Barcelona, Laporta incluido.

«Yo seguiré preparándome, obviamente, estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con los chicos. Es parte del proceso y llegará en su momento si me tiene que tocar», fue la primera respuesta al respecto de Márquez que, de haberlo dejado ahí, quizá no habría generado tanto revuelo entre la directiva culé. Pero siguió respondiendo y elevó el tono cuestionado por la posibilidad de que llegara la oportunidad, si estaría contento: «Quién no, ¿no? Pero lo más importante es seguir preparándome porque es mi segunda temporada como técnico aquí. Prepararme por si llega ese momento. A una oportunidad así no le puedes decir que no».

La primera reacción de Rafa Márquez tras el anuncio de su amigo y compañero Xavi Hernández, que se despedirá del club en verano, es de tal torpeza que tiene mosqueado a muchos altos mandos del club, tal y como señala Sport. Las declaraciones del mexicano corrieron como la espuma y pronto llegaron tanto a la cúpula deportiva como institucional, a la que no le sentó nada bien lo dicho por el entrenador del filial instantes después de la bomba del técnico del primer equipo.

Desde el club se considera como un movimiento especialmente torpe, difícil de entender teniendo en cuenta la experiencia y el saber estar que habitualmente demuestra Márquez. De hecho, en la tesitura actual de la entidad, donde el ambiente está sumamente enrarecido, con un rumbo deportivo preocupante y en números rojos desde hace años, es una gota más que colma el vaso y que resta puntos en la candidatura de Márquez. El mensaje ha llegado de vuelta al técnico del filial, que toma nota y no repetirá la torpeza.

Los posibles sustitutos de Xavi

Entre los posibles sustitutos de Xavi Hernández, en cualquier caso, se mantiene Rafa Márquez pese a sus torpes declaraciones, principalmente por una cuestión de facilidad, de opción económica. Pero el mexicano no es el único que está sobre la mesa. Opciones nacionales como Míchel e Imanol Alguacil, de notable trabajo en Girona y Real Sociedad, son factibles, otros ex culés como Thiago Motta o Luis Enrique –el favorito del vestuario– tienen peso en este contexto, además de otros nombres internacionales como Massimiliano Allegri o Hansi Flick.