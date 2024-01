El vestuario del Barcelona quiere a Luis Enrique y en Alemania sitúan a Flick como favorito

El vestuario del Barcelona quiere a Luis Enrique para la próxima temporada tras el adiós de Xavi Hernández. Los pesos pesados de la actual plantilla culé quieren que el asturiano se convierta en el nuevo hombre que les guía tras la etapa del egarense, que ha terminado por perder la luz y el foco. Luis Enrique está actualmente inmerso en el proyecto del Paris Saint Germain, donde llegó el pasado verano y donde tiene contrato hasta 2025. En Alemania, sin embargo, señalan al ex seleccionador alemán Hansi Flick como el favorito para el banquillo blaugrana.

Pasaba más de un mes del último partido en su actual casa, en Montjuic, para un vestuario del Barça que había vivido muchos varapalos en este negro mes de enero, con la derrota en la final de la Supercopa de España en el Clásico ante el Real Madrid y con la patada en Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao. Regresar a casa se tornó en tragedia, en negro, para los jugadores del Barcelona, que no solo vivían una derrota más de peso ante el Villarreal (3-5), se enteraban de la renuncia de Xavi Hernández en sala de prensa.

«No se lo he dicho a los jugadores, mañana hablaré con ellos. No se merecen la situación por la que estamos pasando, les he visto muy jodidos hoy», reconocía Xavi poco después de anunciar en rueda de prensa que se marchaba a final de temporada, sin confesárselo previamente a la plantilla, al cree que permitirá volar con esto: «Se liberarán, estarán más tranquilos. Como culé, lo mejor es marchar el 30 de junio. Daré todo en los meses que quedan, todavía podemos hacer una gran temporada y esto ayudará a que la dinámica cambie».

La plantilla del Barcelona se reunió este domingo en la ciudad deportiva culé en una reunión muy humana donde Xavi y sus jugadores se abrieron en canal, incluso Joao Cancelo y Robert Lewandowski rompieron a llorar, incluso alguno pidió al técnico que se replanteara su decisión. Pero Xavi Hernández ya ha tomado una decisión y la plantilla mira a futuro, hacia lo que vendrá y lo que ya está construido y es por eso por lo que piensa que el mejor para continuar con lo labrado es otro técnico que conozca la casa, el club y el estilo blaugrana, además de que conozca al bloque internacional español, Luis Enrique.

Luis Enrique logró levantar Champions League, Liga y Copa del Rey en su primer año como entrenador del Barcelona en 2015, y estuvo cerca del sextete de no ser por la Supercopa de España, ya que sí alzó Supercopa de Europa y Mundial de Clubes al año siguiente, más Liga y Copa de nuevo. En su tercer y último año como entrenador del primer equipo culé, antes de dar el salto a la selección española se llevó Copa del Rey y Supercopa de España, el único título que le faltaba. Lo ganó todo en tres años en el Barcelona.

181 partidos con el Barcelona en tres temporadas, en los que logró 148 triunfos, 22 empates y 21 derrotas durante ese lapso de tiempo, un auténtico récord entre los técnicos con más de una temporada en el club, con un porcentaje de victorias superior al 76%. Es lógico que a tenor del recuerdo, desde el vestuario culé piensen en él como el mejor recambio posible, aunque está por ver qué piensa de la posibilidad el asturiano, con otro año más firmado con el PSG y con un caché alejado de los actuales estándares a los que está dispuesto a alcanzar el Barcelona.

Hansi Flick, ¿favorito para el banquillo?

Sin embargo, pese a los deseos de la plantilla blaugrana, desde Alemania señalan que en la cúpula culé tienen como favorito para hacerse cargo al banquillo del Barcelona a Hansi Flick. El ex seleccionador alemán y técnico del Bayern de Múnich en el histórico 2-8 que encajó en Champions el Barça de Quique Setién, es uno de los candidatos como sustituto de Xavi Hernández de cara al próximo verano según el diario Bild.

No sería la primera vez que el Barcelona se interesa por Flick, ya que en 2021 ya hubo un primer contacto con el alemán según el mencionado medio. A través de una videollamada, en el momento previo a la entrada de Xavi al banquillo, Flick rechazó la oferta culé y dejó vía libre al egarense. Se encuentra en estos momentos en el paro tras una experiencia pobre con Alemania, apeada del Mundial de Qatar a las primeras de cambio.