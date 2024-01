Los números dejan a Xavi sin defensa

Xavi Hernández se ha quedado sin excusas y ya no tiene ningún recurso con el que poder defenderse. El actual entrenador del Barcelona dejará de serlo cuando acabe la presente temporada, como anunció en la rueda de prensa posterior a la dura derrota de su equipo contra el Villarreal por 3-5, la séptima en lo que va de curso. Los números del Barça son realmente preocupantes y demuestran el mal momento de una plantilla abocada al fracaso.

El principal motivo del derrumbe de este Barça de Xavi ha sido el bajonazo del rendimiento de su defensa. Pese a que el pasado verano la entidad catalana reforzó la línea que le dio una Liga con los fichajes de Íñigo Martínez y Joao Cancelo, la realidad es que los números de goles encajados son insostenibles y tienen al equipo tercero en el campeonato doméstico, 10 puntos por debajo del Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey en cuartos de final y con un título de Supercopa de España perdido.

El futuro a corto plazo no es nada alentador y aunque el Nápoles sea un rival factible para pasar de ronda en la Champions League, la mala dinámica a la que hace alusión al propio Xavi deja entrever que no será una temporada de grandes éxitos ni en España ni en Europa. Y es que las comparaciones con la campaña pasada son inevitables, pues con 21 partidos menos disputados a estas alturas el Barça ya ha encajado los mismos goles que en la 2022-23.

Los 46 goles recibidos están siendo una losa demasiado pesada para un Barcelona que en muchas ocasiones se está viendo obligado a remontar o a salvar la mayoría de los puntos en los minutos finales. De hecho, con 29 goles en contra es el equipo más flojo en defensa de los 11 primeros de la Liga, una renta negativa que se ha acrecentado desde el inicio de 2024.

El equipo que más goles encaja de 2024

El Barça lleva 19 goles encajados en ocho encuentros desde que comenzó el nuevo año, más que ningún equipo de las cinco grandes competiciones de Europa. La ‘manita’ que le endosó el Villarreal en Montjuic también hizo mucho daño y se puede decir que fue definitiva para un Xavi, que batió un récord en dicho partido liguero, pues el Barcelona llevaba desde 1963 sin que le marcaran cinco goles en su casa.

El ejemplo claro de lo que le sucede al Barça es precisamente su último partido. Los cinco goles, que pudieron ser más si Munuera Montero no hubiese anulado ese primer tanto de Gerard Moreno por fuera de juego posicional de Sörloth, retrataron a una defensa que no para de cometer errores atrás. Los más señalados fueron Cancelo, por su fallo en el 0-2, obra de Ilias Akhomach, y Pau Cubarsí, que no fue capaz de despejar en el gol de la victoria del delantero noruego del Villarreal.

Otro factor que ha condenado al técnico culé es la baja de larga duración de su portero, Marc André Ter Stegen. Con el alemán bajo palos, el Barcelona concedió 15 goles en 17 partidos, mientras que con Iñaki Peña ya acumula 31 en 15, más del doble en dos partidos menos. Y es que cuando más se necesitaba, Xavi no ha sabido resolver un entuerto en defensa que está condenando a su plantilla a una temporada de suspenso que obligará a la directiva y a Joan Laporta a buscar soluciones y tomar medidas.

Todos estos motivos han acabado con Xavi, que dio una rueda de prensa con varias contradicciones después de una larga reunión con el presidente y la junta directiva, que retrasó más de una hora su comparecencia. «El club necesita un cambio de dinámica, como culé, pensando en el bien de los jugadores», explicó.

Xavi se mantiene firme en el cambio de dinámica

La leyenda culé resumió los problemas de su equipo en crisis en una cuestión de mala dinámica que está sacando lo peor de cada uno de sus futbolistas este año, algo que piensa que se arreglará cuando él se marche. «Se liberarán, estarán más tranquilos. Como culé, lo mejor es marchar el 30 de junio. Daré todo en los meses que quedan, todavía podemos hacer una gran temporada y esto ayudará a que la dinámica cambie», afirmó Xavi en su rueda de prensa más negra como entrenador del Barcelona.