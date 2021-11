A Javier Tebas le importa poco o nada la salud del fútbol español. El presidente de la Liga, en año completo de pandemia, decidió seguir incrementándose su salario hasta multiplicarlo por 10 sobre lo que cobró en su primera temporada –allá por la 2013/14– al frente de la patronal de clubes. Según ha podido comprobar OKDIARIO, el mandatario no ha perdonado ni un año su subida anual de salario obviando que los clubes lo han pasado muy mal por culpa de la pandemia. «Es un gesto de soberbia, porque se lo ha subido mínimamente, pero lo ha hecho para dejar claro quién manda», expone algún club enfadado.

Mientras toda Primera y Segunda División se ha apretado el cinturón rebajando los salarios de los futbolistas como mínimo un 10% y con despidos y ERTEs por medio, Tebas ha querido sacar músculo subiendo un poco más su salario récord hasta los 3,49 millones de euros repartidos en 2,19 de fijo y 1,3 en variables. Sin dar una patada a un balón, el presidente de la Liga cobra como uno de los futbolistas estrella de los equipos que apoyan sin discutir ninguna de sus decisiones.

Tebas entró a su actual cargo sucediendo a José Luis Astiazarán, a quien acusó de cobrar demasiado por embolsarse 395.000 euros en la temporada 2012/13. El actual presidente de la Liga se lo rebajó hasta los 348.000 euros en su primer año en el cargo dando una imagen totalmente falsa a tenor de las posteriores subidas de sueldo que han culminado en 3,49 millones en ocho años.

«Si gano (3,44 millones) esto será porque lo han decidido los clubes, yo no lo he pedido. Si yo me hubiese tenido que bajar el sueldo para mantener la viabilidad de La Liga, de la institución, pues me lo hubiese bajado», defendía Tebas en una entrevista en La Sexta hace escasos meses. Parece que ese argumento aparentemente sólido no se sostiene después de que la mayoría de clubes hayan dado pérdidas y 39 de 42 se hayan tenido que someter a un rescate con el fondo CVC perdiendo el 10,95% de su negocio a 50 años vista.

Tebas, eso sí, ha metido la tijera en su personal de Alta Dirección reduciendo los gastos en este concepto de los 6,13 millones de 2020 a los 5,52 de este 2020. Ahora el presidente de la Liga se lleva el 58,2% del presupuesto destinado a sus ejecutivos de más alto rango a su bolsillo. Sin ir más lejos, el director general José Guerra pasó de cobrar 544.000 euros en 2020 a 238.000 euros en 2021 viendo rebajado su salario a más de la mitad.

Ahora Tebas se juega el puesto

Con CVC sin pagar todavía la primera parte del préstamo del 2.100 millones para reimpulsar la Liga, Tebas sabe que lo más complicado esta por llegar en este mes de noviembre con la subasta de los derechos televisivos. Lejos de hacer caso a la realidad del sector, el presidente de la patronal de clubes parece empeñado en ir contra los intereses de sus posibles compradores, quienes le han dicho clara y cristalinamente que no están dispuestos a firmar por cinco temporadas y algunos amenazan con ni siquiera presentar oferta.

El escenario de incertidumbre en el futuro de la Liga es patente con unas audiencias que han caído en picado en los últimos años y que se refrenda por la ausencia de público en los estadios. Si a eso le unimos el éxodo de estrellas con la salida de Neymar, Cristiano, Messi o Ramos en menos de un lustro, el resultado es una competición decadente que cada vez es menos competitiva en Europa.

Mientras Tebas se sigue subiendo el sueldo ajeno a los problemas de los clubes, el fútbol debate internamente qué hacer con su futuro. La Superliga, el Mundial cada dos años o la nueva Champions amenazan la estabilidad salarial de un Tebas que, de seguir en esta progresión, acabará cobrando en 2030 una cifra superior a los 30 millones de euros. Eso si no quiebra antes a la Liga.