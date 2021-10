Javier Tebas ha fallado a su promesa con los clubes. Después de erigirse en el salvador del fútbol español firmando un contrato express con el fondo norteamericano CVC para que el capital fluyese en los equipos de la Liga, el primer pago de tres previstos no ha llegado a ninguno de los implicados. OKDIARIO ha consultado a una docena de equipos y todos confirman que no han recibido nada hasta la fecha.

El dinero estaba estipulado para ser ingresado a través de un primer pago para finales de septiembre, pero por el momento no hay noticias de ello y los clubes se impacientan. «Es conocido por todos que Tebas firmó un contrato con un fondo de inversión y eso se supone que era la panacea para los todos los clubes excepto los que no se han querido unir que fueron el Athletic, Barcelona y Real Madrid», dijo.

Son muchos los clubes que están molestos con esta situación de incertidumbre porque algunos se endeudaron en verano por encima de sus posibilidades. «A estas alturas, que ha pasado un mes desde que se debía hacer el primer pago, no ha recibido el pago ningún club. Esto se paga un tercio a finales de septiembre, otro en Navidad y el último al final del ejercicio y no ha llegado nada», especificó el director de OKDIARIO en su intervención en el programa Josep Pedrerol. No en vano, el periodista levantino Kike Mateu confirmó la información de Inda asegurando que el Valencia no había recibido nada de los norteamericanos.

Tebas, quien también está nervioso por lo que sucederá con los derechos televisivos que firmará próximamente a la baja con Telefónica, ha intentado quitar hierro al asunto excusando ante los clubes que se tiene que reestructurar el porcentaje total del préstamo tras las renuncias de los tres clubes más históricos de España.

La realidad es que el nerviosismo cunde entre unos clubes que, además de fichar, ya habían puesto en marcha algunas obras para actualizar sus instalaciones, tal y como rezaba el acuerdo con CVC. El fondo americano, por el momento, no ha cumplido con su promesa, aunque tampoco es menos cierto que los términos han cambiado por la no presencia de Real Madrid, Barcelona y Athletic.