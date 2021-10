No hay estadística o audiencia que no corrobore que la Liga española se encuentra en pleno declive. A la competición regida por Javier Tebas le acaba de pintar la cara la Serie A en la plataforma de referencia audiovisual YouTube. Los italianos han visto crecer su canal a un ritmo vertiginoso sobre la Liga en la lucha cerrada que mantienen por ser la segunda mejor competición de fútbol europeo tras la Premier League.

En esta particular carrera, el torneo transalpino celebró por todo lo alto haber superado a la Liga en el pasado mes de febrero en el baremo de los 6,39 millones de suscriptores. Pues bien, desde esa fecha hasta ahora la competición italiana ha visto crecer su número de seguidores en YouTube hasta los 7,47 millones, mientras que la Liga se ha estancado hasta los 7,18.

Un 35% de diferencia en el crecimiento es una cifra cuanto menos relevante entre dos competiciones que han competido por el puesto de segunda mejor Liga del mundo y que han visto perder este verano a Messi y Cristiano Ronaldo. Las ausencias de los dos cracks han dolido en ambos sentidos, pero el secreto de Italia reside en lo atractivo de sus partidos.

La salsa del fútbol siempre ha sido los goles y en la Serie A abundan en comparación con la Liga. Los números no mienten. Mientras que en Italia se han jugado 90 partidos y se han marcado 290 goles en 9 jornadas con una media de 3,2 goles por partido, en España se han disputado 97 partidos y se han marcado 229 goles en 10 jornadas saliendo una media de 2,3 goles por encuentro.

Preocupación por una venta a la baja

La subasta por los derechos de la Liga comenzará en breve y no hay que estar ciego para saber que Telefónica no va a pagar los 980 millones del anterior ciclo. No sólo la marcha de estrellas a otras competiciones ha afectado al precio, sino también la bajada de repercusión del fútbol con el Camp Nou recientemente registrado su peor entrada para un Clásico desde 1988.

Todos estos datos se encuentran anotados por todos los operadores televisivos implicados en una negociación que parte con una estimación de precio de «500 o 600» millones al año tal y como dijo el CEO de Orange, Jean-François Fallacher. En Telefónica no piensan en un mercado tan a la baja, aunque saben que los 840 millones que paga DAZN por Italia debe ser un punto de referencia.

El mercado español se encuentra en un momento de cambio y convulso con Tebas intentando meter a otros actores como Amazon o Netflix en los paquetes y buscando una venta a cinco años vista, pese al informe negativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El presidente de la Liga, de hecho, acaba de colocar por ocho años los derechos de su competición en Centroamérica desoyendo todo tipo de consejos. Las urgencias por traer buenas noticias mientras el dinero de CVC se retrasa es el objetivo primordial de la Liga.